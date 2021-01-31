Известному украинскому актеру сломали нос: закрытый перелом

Популярному украинскому актеру Тарасу Цымбалюку сломали нос во время съемки сцены с дракой. Экс-участник проекта "Танцы со звездами" получил в нос от коллеги-актера, который не рассчитал траекторию полета руки.

У Цымбалюка закрытый перелом костей носа. Кроме того, ему наложили швы, потому что было еще и рассечение. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.

Тарасу Цымбалюку сломали нос (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа. Теперь меня ждет минимум неделя больничного режима. Поскольку нет смещения кости, нужно тщательно следить за носом, чтобы оно так и срослось. Прописали пять препаратов: мажу, пшикаю", - написал актер.

Тарасу Цымбалюку сломали нос (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Инцидент произошел, когда снималась сцена драки. Актеры все прорепетировали, но так получилось, что партнер Цимбалюка поскользнулся и случайно ударил его по лицу.

Тарасу Цымбалюку сломали нос (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Стоит отметить, что Цымбалюк сейчас снимается в криминальном сериале "Вскрытие покажет-2".

Пользователи сети пожелали актеру скорейшего выздоровления.

Держись, брат!

Друг, держись, все будет хорошо!

А может все же застраховаться? Есть такая профессиональная тема, а с ростом карьеры будет еще и еще таких сцен, берегитесь! Удачного сращения и выздоровления!

Выздоравливай!!! Неприятная ситуация, но значит это время нужно было для восстановления сил! Пусть поскорее все пройдет и можно будет вернуться к работе!

Быстрого выздоровления!

Напомним, Тарас Цымбалюк рассказал, какую роль мечтает сыграть в кино и поделился некоторыми секретами украинского кинопродакшена.

Ранее Цымбалюк снялся в новом клипе "Ленинграда".