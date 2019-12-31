Интим с андроидами и рабы-репликанты: 5 прогнозов "Бегущего по лезвию", которые так и не сбылись в 2019 году

В 1982 году режиссер Ридли Скотт подарил миру научно-фантастического кино фильм “Бегущий по лезвию”, созданный по мотивам романа Филипа Дика “Мечтают ли андроиды об электроовцах?” Кстати, новинка провалилась в прокате. Свою публику “Бегущий по лезвию” заполучил намного позже, и сегодня занимает почетное место в жанре нео-нуарных антиутопий. Сценаристы Пиплз и Фэнчер перенесли зрителей в мрачное будущее с небоскребами до небес и летающими машинами, где андроиды ищут “своё я”, а “настоящие” люди пытаются помешать им это сделать — ноябрь 2019 года.

Ноябрь 2019 "ушел в архивы", на пороге 2020-й...Самое время сравнить кислотное будущее от сценаристов “Бегущего по лезвию” с реальным 2019-м… В сторону шутки о левитирующих ховербордах, обещанных сценаристами “Назад в будущее”. Ридли Скотт предрек человечеству нечто намного более увлекательное.

Репликант Рейчел VS гиноид София

Действия “Бегущего по лезвию” развиваются в разросшемся до размеров огромного мегаполиса Лос-Анджелесе. Опытный сотрудник местной полиции Рик Декард разыскивает и “отправляет в отставку” опасных или выживших из ума репликантов — в этом он настоящий профи.

Раса сверх выносливых репликантов была создана для двух целей: работа в тяжелых условиях на внеземных колониях и проституция. Отличить андроида от живого человека настолько сложно, что для этого пришлось разработать сложную процедуру (тест Войта-Кампфа на эмпатию), а также обучить этому людей. Одна из главных героинь “Бегущего по лезвию” — идеальный продукт генной инженерии и искусственного интеллекта, умный (еще и чертовски красивый) андроид Рейчел. Даже опытный Декард не сразу понимает, что перед ним — репликант...

Репликант Рейчел из фильма "Бегущий по лезвию" и андроид София

Когда же дело доходит до ”скрещивания” искусственного интеллекта с робототехникой в реальном 2019 году, мы вынуждены признать — пока что человечеству не грозят даже “роботы с Планеты Шелесяка”. На сегодняшний день под “продвинутым андроидом” любителю фантастики могут предложить нашумевший проект человекоподобного гиноида Софии компании “Hanson Robotics”.

Sophia Awakens - Episode 1

Но давайте смотреть правде в глаза, гиноид София — пока что только технологичная кукла, “презентационный макет”. Ее “лицо” способно имитировать более 60 эмоций, София оснащена технологией распознавания лиц, фиксации жестов… и на этом, пожалуй, всё. Не стоит прельщаться десятками интервью и милых “бесед” с ней. София пока не в состоянии генерировать свои “мысли”! Она ведет беседы на заранее заданные темы. То есть произносит заложенные ее создателями в компьютер фразы. Чего, кстати, разработчики и не скрывают. Если “прописать в ее сознание”, скажем, серию ответов на вопрос о погоде, алгоритм Софии сможет “склеить” кусочки разных ответов в один новый — не всегда логичный по смыслу.

Создатели Софии пока только могут позавидовать осознанности репликантов, которые стараются обмануть тест Войта-Кампфа в “Бегущем по лезвию”. А в угольных шахтах Китая еще долго не услышат дискуссии андроидов о тирании человечества.

Базовая модель для удовольствия Прис VS секс-робот Harmony

Пока один вид репликантов сутками добывает руду на внеземных колониях, второй — удовлетворяет “первобытные” потребности человека. Одна из героинь первой части “Бегущего по лезвию” — репликант Прис, жгучая белокурая красотка в откровенных образах, открытая к общению, но лишенная при этом какого-либо сострадания. Прис — “базовая модель для удовольствия”, “техно-проститутка”.

Андроид Прис из "Бегущего по лезвию"

Что же мы имеем в реальности? Для “удовольствия из будущего” вам предложат сегодняшний максимум — антропоморфного секс-робота. Правда, и до классического понимания “робота” эти куклы мало чем дотягивают. В 2017 году компания “RealDoll” представила публике робота Harmony. Кукла умеет строить гримасы, а также “произносит” элементарные фразы. С помощью мобильного приложения Harmony можно настроить — выбрать из “тысяч возможных комбинаций взглядов, личностей и голосов”, что позволит ей “стать вашим идеальным компаньоном”. Кукла Harmony — самый прогрессивный вариант “базовой модели для удовольствий” реального 2019 года.

Кукла "Harmony"

Кукла "Harmony" от компании “RealDoll”

Да и вряд ли в ближайшие десятилетия в сфере “секса будущего с роботами” что-то измениться. Существуют противоречие относительно того, насколько развитие "роботов для интима" морально оправданно.

Вершина генной инженерии и печально-известный эксперимент Хэ Цзянькуя

Репликанты — продукт генной инженерии. Едва ли не каждую часть их тела можно заменить и видоизменить. Это идеальная “раса искусственных людей”, “франкенштейны” будущего. В киноленте 1982 года нам показывают гениального генетика Ганнибала, который помешан на создании совершенных синтетических глаз…

Первый генетический эксперимент на людях со скандалом был проведен в 2018 году. Китайский биолог Хэ Цзянькуй заявил, что создал первых в мире людей (девочки-близнецы Лулу и Нана) с измененными генами, устойчивых к вирусу ВИЧ. Однако эксперимент Цзянькуй проводил в секрете от научного сообщества, он так и не получил независимого подтверждения и рецензирования. Также точно неизвестно, предупредил ли ученый родителей девочек об этом эксперименте (они проходили обычную процедуру по экстракорпоральному оплодотворению).

Китайский ученый Хэ Цзянькуй получил три года тюрьмы за эксперимент по созданию первых в мире генетически модифицированных детей

Как результат, после обнародования эксперимента Хэ Цзянькуй подвергся общественной критике. В январе 2019 года власти Китая подтвердили рождение Лулу и Наны как первых генно-модифицированных людей, а также запретили какую-либо исследовательскую деятельность ученого и поместили его в университетскую квартиру под надзор. Биолог получил три года за изменение генома эмбрионов. А всю его работу назвали “чрезвычайно отвратительной по своему характеру”.

Летающие машины и фантазии Илона Маска

Ничто так не передает “дух будущего” в фантастических фильмах, как летающий электротранспорт. “Бегущий по лезвию” не стал исключением. Жители Лос-Анджелеса ноября 2019 рассекают ночной мегаполис на летающих “спиннерах”.

Достаточно выглянуть в окно, чтобы понять — до будущего с летающими машинами нам далеко. Скорее раньше в воздухе появятся беспилотники служб доставки. К примеру, компания “Uber” планирует в 2020 году запустит экспериментальную службу доставки еды с помощью дронов.

Илон Маск презентовал в ноябре 2019 бронированный пикап Tesla Cybertruck, дизайн которого был вдохновлен футуристическими летающими авто "Бегущего по лезвию". Но только дизайн! К летающим “спиннерам” Tesla Cybertruck никакого отношения не имеет.

Tesla Cybertruck

Все попытки приблизится к реализации идеи персонализированного воздушного транспорта все равно в значительной степени принимают форму экспериментальных летающих такси. И по своему дизайну это не футуристические “спиннеры” с вертикальным турбо-взлетом, а более привычные мини-самолеты. Также не стоит забывать, что в мире еще нет городов с развитой инфраструктурой для поддержки летающего транспорта. Да и особого смысла их развивать пока что нет.

Внеземные колонии и обещание Маска колонизировать Марс

Сюжетная линия первой части “Бегущего по лезвию” разворачивается вокруг побега репликантов из внеземной колонии, где они работают на шахтах. Наделенные интеллектом репликанты постоянно противятся подавлению со стороны людей и программе принудительного истребления, из-за чего время от времени организовывают восстания.

Пока группа репликантов модели “Nexus-6” готовит очередной бунт и убегает с одной из внеземных колоний, в реальном ноябре 2019 человечество никуда дальше орбитальной станции МКС не двинулось.

Проект марсианских колоний от Маска

Компания “Virgin Galactic” пока только планирует организовывать туристические суборбитальные космические полёты. И, конечно же, пока у нас нет колоний за пределами Земли. Согласно же плану Илона Маска по колонизации Марса состояться это чудо должно в ближайшие 50 лет. При этом дата первой экспедиции постоянно переносится.

Проблема перенаселения и климатический кризис

Со сверх умными андроидами и марсианскими колониями Ридли Скотт поспешил на несколько сот, а то тысячу лет. А вот с глобальными проблемами XXI века “Бегущий по лезвию” не прогадал. И это действительно пугает! Угнетающие пейзажи киноленты дают понять — безликая глобализация, перенаселение и климатический кризис ставят под вопрос выживание человечества на Земле в будущем.

В фильме зрителю не указывают на какие-то конкретные цифры и “исторические факты”. И все же мы видим, что ноябрь 2019 в “Бегущем по лезвию” — это задыхающийся в испарениях, во мраке и бетоне мегаполис, омываемый кислотными дождями. К нашему счастью, реальный 2019 выглядит зеленее. Однако прогнозы экспертов не утешают — в 2018 году в атмосферу был выброшен рекордный объем CO2.

Быстрый взгляд на мир сегодня показывает, что человечество еще довольно далеко от футуристического мира ноября 2019 года, каким его себе представлял Ридли Скотт... Ну, по крайней мере, мы правильно поняли всю проблему экологического коллапса, который ожидает нас в будущем… Или нет?