Худеющую Наталью Могилевскую разоблачили: а как же "ведерко оливье"?

Украинская певица Наталья Могилевская в последнее время мотивирует фанатов на похудение после новогодних праздников. Исполнительница публикует мотивирующие посты о правильном образе жизни и питании. Так, в последней публикации она рассказала, как похудеть, но была уличена во лжи.

"Принятие решения вернутся в форму должно быть осознанным, поэтому желательно в предыдущий день пораньше лечь спать, соответственно раньше проснуться. Утром посидеть в тишине, зажечь свечи, вспомнить зачем тебе хочется быть красивой; вспомнить, что ты достойна чистой и здоровой жизни и подготовиться к действиям грядущего дня. На мой взгляд, лучше всего начинать с моно дня. Весь день вы едите 2-3 продукта, например - тыква, орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много. Но я не могу рекомендовать мясо, поскольку ау не ем его. Да и рыбу тоже крайне редко. Можно день на кефире", - написала Могилевская на своей странице в Instagram.

Однако одна из подписчиц оказалась внимательной и припомнила Наталье Могилевской, что ее видели в супермаркете покупающей "ведерко с оливье", которое без мяса не бывает. И добавила, что в Буковеле, где на праздниках выступала певица, она явно не соблюдала ЗОЖ.

Наталья Могилевская рассказала о похудении, но ей не поверили (Скриншот)

На этот комментарий Наталья Могилевская ответила, что участвовала в съемках программы. Там по сюжету пара покупает закуски к новогоднему столу. Певица отметила, что оливье был веганский с авокадо.

Кстати, Наталья много раз отмечала, что давно не ест мяса. Некоторые поклонники написали, что ничего такого нет в том, чтобы иногда есть крылышки и оливье.

Так ты все-таки нормальная, раз оливье топчешь и куриные крылышки, к чему эти рассказы об этих корешках и прочей ерунде??? Оладушки тоже пожалуй печешь каждую субботу?Была бы собой, давно бы замуж вышла...

Наташа! Ты была и есть хорошенькая!

Как мы ранее писали, украинская певица Наталья Могилевская Новый год встретила на Западной Украине. Там у исполнительницы были концерты, а потом заслуженный отдых.