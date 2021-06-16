Грозы и штормовой ветер: какие области накроет жуткой погодой

Погода в Украине в среду, 16 июня, ожидается неблагоприятная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами, ливни, грозы, местами возможен град.

Какая погода будет в разных регионах Украины 16 июня и когда грозы уйдут с территории нашей страны, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра .

На востоке страны сильные дожди с грозами, ливни, прогнозируются и ночью, и днем. Ночная температура составит от +15 до +17 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов, местами ожидается до +28 +29 градусов. Ожидается сильный штормовой ветер.

В южной части страны кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Ночью от +15 до +18 градусов, днем прогреется до +20 +22 в Одессе, в остальных областях – до +24 градусов. Возможен сильный ветер со штормовыми порывами. В Крыму грозы и дожди, ночью +14 +16 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

На севере сильный штормовой ветер, грозы, ливни, возможен град. Ночью от +15 до +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

В западных областях передышку от гроз и дождей получат только жители Луцка, в остальных областях синоптики прогнозируют осадки. Ночью в регионе от +10 до +14 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов, на Закарпатье до +27 градусов.

В центральной части страны сильный ветер с порывами, грозы, ливни. Ночью от +14 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов.

На Киев завтра обрушится жара, вместе с грозами и сильным ветром. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 16 июня

Погода скоро кардинально поменяется

Погодная картина кардинально поменяется уже через несколько дней. В воскресенье синоптики прогнозируют по всей территории страны сухую погоду и повышение температуры. Небольшая гроза может пройти только в Днепре и на юге страны. Ночная температура воздуха поднимется во всех регионах до +12 +16 градусов. Днем в большинстве областей от +26 до +29 градусов, на Закарпатье до +31 градуса.

В Киеве 20 июня солнечно и ясно, ночью +14 +16 градусов, днем прогреется до +27 +29 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 20 июня