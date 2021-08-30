Гороскоп на сентябрь для Рыб: в чем вам сильно повезет, а откуда ждать опасности

Рыбы в сентябре будут выяснять отношения с партнерами по браку, по бизнесу, с недовольными клиентами. С другой стороны, ожидается огромный клиентопоток.

"Многие Рыбы в сентябре расстанутся или разведутся, разойдутся со своими половинками или партнерами по бизнесу. Чтобы этого не произошло, нужно услышать своего партнера и ублажить его желания. Возможны обманы, предательства и измены как с вашей стороны, так и со стороны партнера", - прогнозирует астролог.

Более успешной сферой для Рыб в начале осени станет бизнес и работа. Сентябрь будет благоприятен для новых запусков продуктов и стартапов.

"В коллективе доминирует удобная психологическая обстановка, вы будете в дружественных отношениях с сотрудниками и руководством. Ежели вы управленец, то целый месяц вам будут оказывать помощь надежные ассистенты", - добавила Арина Артуровна.

Судовые процессы могут решаться не в вашу пользу. Возможны большие штрафы и нарушения правил в командировках и заграницей. Либо договор с иностранными компаниями будет составлен неверно. Путешествия и отдых будет протекать с некими трудностями, меланхолией и недовольством происходящего.

Амурные дела в сентябре 2021 будут переплетаться с работой, Рыбы-одиночки сумеют отыскать собственную половинку конкретно в рабочем коллективе либо среди приятелей сослуживцев. Вероятны многообещающие знакомства в дороге.

Дети могут потребовать больше внимания к себе, чем обычно: нужно будет делать какие-то прививки, сдавать анализы. Кроме того, много времени займут покупки для малышей.