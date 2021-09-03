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Гороскоп на сентябрь 2021: эти избранные знаки Зодиака ждет финансовое везение

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет про три знаки Зодиака, которым чрезвычайно будет везти с финансовыми делами. Эти счастливчики смогут увеличить свои доходы, сделать выгодные приобретения, ведь они - настоящие баловни судьбы первого месяца осени!

Об этом пишет Афиша Bigmir.

Рак

В сентябре Вас будут переполнять идеи новых стартапов и дополнительных заработков, а значит, без гроша в кармане точно не останетесь. Астрологи говорят, что деньги будут появляться словно из воздуха. Но не стоит разбрасываться купюрами направо и налево, помните про финансовую грамотность, чтобы потом не жалеть.

Дева

Деве в сентябре финансовую стабильность обеспечит прилежная работа. Сейчас важно не упустить возможность получать пассивный доход. Например, можно отнести лишние деньги в банк, чтобы снимать неплохие проценты. Наступает идеальное время и для тех, кто мечтает открыть свое дело, которое принесет вам прибыль в будущем.

Рыбы

В финансовых вопросах вам будет сильно везти, нуждаться вам точно ни в чем не придется. Наконец-то появится возможность позволить себе ценные приобретения: автомобиль, ювелирку, брендовые вещи. Астрологи говорят, что полоса удачи продлится до конца осени, а дальше придется немного сократить расходы, чтобы не уйти в минус.

Также астролог рассказала в полном гороскопе на сентябрь 2021, что ждет каждый из двенадцати знаков Зодиака в первый месяц осени.

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Гороскоп