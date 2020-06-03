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Гороскоп на июнь по картам Таро: какие перемены ждут все знаки Зодиака

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Гороскоп по картам Таро на июнь подскажет всем знакам Зодиака, как лучше приумножить свои финансы

Гороскоп на июнь 2020 по картам Таро для всех знаков Зодиака подскажет, какие приятные, и не очень, перемены и сюрпризы ждут вас в первый месяц лета. Прогноз составила для Styler таролог-практик Инна.

Овен

Остерегайтесь друзей и коллег, которым Вы в свое время помогали становиться на ноги. С ними доход вряд ли вырастет. Возможно, даже будут потери с такими "друзьями". Ваши желания по продвижению в карьере могут сработать, лишь если Вы приложите усилия и будете лично все контролировать. А в любви Овну нужно остерегаться манипуляций.

Телец

Финансовое положение может улучшиться лишь тогда, когда Ваши проекты будут соответствовать духу закона. Обратитесь за помощью именно к родственным связям и близким людям. Они - ваша опора в продвижении по жизни. В личных и семейных отношениях Вы можете стать безоговорочным авторитетом у второй половинки.

Близнецы

Безапелляционность и бескомпромиссность - это не Ваш лозунг этого месяца для получения дохода. Больше гибкости для улучшения денежного положения Вам не помешает. Если у Вас есть долги перед коллегами, рекомендуется как можно скорее отдать, потому что это может негативно повлиять на Вашу работу (бизнес) в дальнейшем. Не крушите отношения, если не уверены, что все можно будет потом "склеить".

Рак

Этот месяц может принести Вам понимание, что придуманная вами любовь - это просто зависимость и Вами пользуются. Улучшение финансового положения возможно при Вашем сотрудничестве с настоящими профессионалами. Самостоятельно можете не справиться с целями получения прибыли. На работе все будет спокойно - без интриг и авралов.

Дева

Тяжелая ноша власти наконец не будет такой тяжелой в отношении получения доходов. Расправьтесь с ношей и займитесь рутинными, но важными делами. В отношениях с коллегами и подчиненными вам придется между кнутом и пряником в этом месяце выбрать пряник. В семье и отношениях не нужно давить своим авторитетом.

Весы

В любви долго не думайте, потому что могут быть более сообразительные и упорные. Если решили - действуйте! Вполне возможны финансовые неурядицы. Может оказаться, что проект делали вместе с хорошими знакомыми, а разгребать неприятные последствия будете Вы одни. Те, кто с Вами рядом будут в июне, хорошие ораторы, но, увы, плохие исполнители.

Скорпион

В любви и отношениях скорость будет не в Вашу пользу. Не действуйте сгоряча, успокойтесь и оцените шансы и ситуацию для получения желаемого. Пришло время выйти из кризисного морального состояния и пересмотреть методы заработка и доходов, которые уже не работают. Ищите новые. Доход зависит от Ваших волевых решений, а в продвижении на работе нужно действовать решительно и без возражений.

Стрелец

На ваш доход могут сильно влиять государственной структуры, особенно контролирующие органы. Велика вероятность штрафов. В работе не верьте обещаниям, требуйте доказательств и обоснований. В отношениях не нужно нагружать любимых своими проблемами. Именно сейчас Вас могут понять неправильно.

Козерог

В этом месяце любовь надо будет завоевывать. Честными подходами и с привлечением ценных подарков. Учтите, что сейчас не то время, чтобы верить пустым обещаниям ради улучшения финансовой ситуации. Рядом с Вами есть мошенники, поэтому требуйте документы, обоснования. В работе вероятны разочарование и апатия. Но так будет не всегда, все наладится.

Водолей

Ваш эгоизм может стать причиной конфликта, в который будут втянуты и Вы, и Ваша половинка и даже общие друзья. В денежных вопросах станьте тем лицом, которое задает правила игры, а не пассивным участником. При этом, ради достижения финансового результата, следует использовать Ваше естественное очарование. Возможно, не все Ваши друзья на работе - настоящие друзья - будьте осмотрительны.

Рыбы

Не хватает столько средств на развлечения, сколько бы хотели? Сэкономите сейчас - поблагодарите позже, ведь впереди изменения. В карьере можете получить не очень приятные известия, которые могут привести к непредвиденным расходам. Не исключено, что нынешняя общая ситуация заставит Вас пересмотреть существующие отношения.

Ранее астрологи в гороскопе на июнь назвали знаки Зодиака, которые изменят судьбу.

Автор: Styler

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