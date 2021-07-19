Глоба предупредил эти знаки Зодиака о крутых поворотах августа 2021: удачные и опасные даты

Овен

Август станет очень продуктивным месяцем для Овнов. По мнению астролога, представители знака добьются немалых успехов на работе. У них все будет получаться, а самые смелые идеи удастся воплотить в жизнь. Не исключено, что вас ждет развитие карьеры.

Лев

Львы в августе со спокойной совестью смогут отправиться на отдых - смена картинки пойдет вам только на пользу. Вы сможете наконец-то расслабиться, забыть о делах и заботах. Отправьтесь на отдых вместе с семьей - это поможет наладить отношения.

Козерог

Козерогам астролог сулит важные изменения в личной жизни. Новое знакомство практически гарантировано. А перерастет ли оно в серьезное чувство и отношения - зависит только от усилий и действий партнеров.

Рыбы

Рыбам доведется посвятить много времени в августе для поиска финансов, и они, считает астролог, могут увенчаться успехом. Некоторым представителям этого знака придется немало времени проводить на работе, но, не волнуйтесь, ваши старания будут оценены.

Благоприятные дни в августе: 12, 14, 18, 19 и 28 число.

Неблагоприятные дни: 2, 5, 8, 17, 22 и 25 августа.