Глоба предупредил эти знаки Зодиака о крутых поворотах августа 2021: удачные и опасные даты
Гороскоп на август 2021 сулит четырем знакам Зодиака крутые повороты на жизненном пути. Астролог Павел Глоба говорит, что для людей, рожденных под этими созвездиями, конец лета готовит много неожиданностей и сюрпризов.
Об этом пишет МК.
Овен
Август станет очень продуктивным месяцем для Овнов. По мнению астролога, представители знака добьются немалых успехов на работе. У них все будет получаться, а самые смелые идеи удастся воплотить в жизнь. Не исключено, что вас ждет развитие карьеры.
Лев
Львы в августе со спокойной совестью смогут отправиться на отдых - смена картинки пойдет вам только на пользу. Вы сможете наконец-то расслабиться, забыть о делах и заботах. Отправьтесь на отдых вместе с семьей - это поможет наладить отношения.
Козерог
Козерогам астролог сулит важные изменения в личной жизни. Новое знакомство практически гарантировано. А перерастет ли оно в серьезное чувство и отношения - зависит только от усилий и действий партнеров.
Рыбы
Рыбам доведется посвятить много времени в августе для поиска финансов, и они, считает астролог, могут увенчаться успехом. Некоторым представителям этого знака придется немало времени проводить на работе, но, не волнуйтесь, ваши старания будут оценены.
Благоприятные дни в августе: 12, 14, 18, 19 и 28 число.
Неблагоприятные дни: 2, 5, 8, 17, 22 и 25 августа.
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