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Глоба назвал знаки Зодиака, которым 13-е число принесет роковые перемены

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 от известного астролога Павла Глобы укажет на знаки Зодиака, для которых понедельник, 13-е число станет фартовым, несмотря на все суеверия связанные с такой датой. Кому удастся понять, что настало время роковых перемен, вы сможете узнать из нашего материала ниже.

Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Астролог говорит, что 13 декабря для Овнов - идеальное время, чтобы подумать над своим будущим, составить план целей и желаний и определиться с тем, каким вы хотите видеть следующий год.

Телец

Не исключено, что именно сегодня Тельцы встретят на своем пути немало хороших людей. С вами будут любезно общаться и помогут в любых вопросах, поэтому ловите знаки судьбы и не упустите свой шанс.

Весы

Астролог говорит, что именно 13-го декабря вам удастся достичь желаемого, но для этого крайне важно поверить в свои силы. Не исключено, что сегодня вы найдете интересное увлечение.

Скорпион

Глоба обещает Скорпионам яркий и активный день. Вы проведете весело время со своими хорошими друзьями и наберетесь хорошего настроения на всю следующую неделю, а то и на дольше.

Ранее Павел Глоба рассказал также, какие знаки Зодиака ждет большое везение в году Черного Водяного Тигра.

Также астролог Арина Артуровна предупредила про особенное событие - Меркурий в Козероге, которое также начнется 13 декабря.

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Гороскоп