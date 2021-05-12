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Этим знакам Зодиака грозит опасность в мае 2021: ДТП, травмы, болезни и кнофликты

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на май 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым нужно быть особенно внимательными в этом месяце из-за значительных рисков, связанных со здоровьем, возможными конфликтами, повышенной травмоопасностью и вероятностью ДТП.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Близнецы

Астролог говорит, что Близнецам в мае стоит побеспокоиться о здоровье. Могут проявиться иммунные заболевания, аллергические и психоэмоциональные. Укрепить иммунитет, проводить оздоровление особенно полезно во второй декаде месяца.

Козерог

В течение месяца могут быть интриги в делах, на работе, неприятности, которые могут подпортить здоровье. Вероятны потери, обманы, тайные враги, что приведет к нестабильному психоэмоциональному состоянию. Астролог не исключает отказ от старых программ, старой жизни, дальние странствия и переезды, эмиграцию, тайные интриги и увлечения.

Рыбы

В последней декаде месяца Рыбам нужно остерегаться дорожно-транспортных происшествий, быть внимательнее на улицах. Ни в коем случае не употребляйте сомнительный алкоголь, на природе остерегайтесь насекомых и не переохлаждайтесь.

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которым сильно повезет летом 2021 - в их жизни начнется белая полоса.

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