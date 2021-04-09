Этим знакам Зодиака грозит опасность в апреле: травмы, ДТП и болезни

Гороскоп на апрель 2021 подскажет, кому из знаков Зодиака нужно быть очень осторожными в апреле из-за риска травмирования, аварий, а также вероятного ухудшения самочувствия.

Прогнозом на апрель с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Овен

Астролог советует Овнам исключить опасные развлечения и любой риск - вероятны травмы и ДТП. При этом эксперт предупреждает, что могут быть трудности и конфликты со старшими и начальством, борьба за популярность, успех и социальное положение.

Близнецы

Близнецам в апреле нужно быть аккуратными с финансовыми инвестициями и манипуляциями - вероятны материальные ущербы. Помимо этого возможны потери в результате ограблений, болезней, ДТП или других неожиданных неприятных ситуаций.

Дева

Астролог рекомендует Девам в этом месяце особенно внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью детей, так как могут быть болезни и травмы из-за рисковых видов спорта, соревнований, спортивных игр.

Козерог

Арина Артуровна советует Козерогам поберечь себя в апреле, так как плохое самочувствие может преподнести неприятные сюрпризы, дадут о себе знать хронические болезни. При этом середина весны будет хорошим временем для зачатия и планирования семьи.

Кроме того астролог предупредила, что аварийность и плохое самочувствие возможны в такие даты: 12, 20, 23, 26-30 апреля.