UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Этим трем знакам Зодиака лето 2021 принесет фантастическое везение

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на лето 2021 сулит трем знакам Зодиака огромное везение. Теплые месяцы будут наполнены для вас множеством новшеств, приятных сюрпризов и перемен. Кто самые счастливые знаки лета - читайте в прогнозе астрологов ниже в нашем материале.

Об этом пишет НВ.

Овен

Вас ждет очень гармоничное лето. Овен будет чувствовать будто летает на крыльях. В первую очередь везение ждет в сфере личной жизни. А вот на работе доведется попотеть, засучив рукава, чтобы добиться успеха. Гороскоп говорит, что вы сможете справиться с самыми важными и ответственными делами и будете отмечены руководством.

Дева

Рожденные под знаком Девы будут купаться во внимании окружающих, приятного общения будет очень много. Лето подарит шанс одиноким Девам встретить вторую половинку и обрести личное счастье. Если вы в отношениях, ваша связь укрепится. В конце лета вы сможете отправиться в путешествие и получить массу новых приятных эмоций.

Весы

Астрологи говорят, что этим летом вы будете наслаждаться каждым мгновением и солнечным лучом. Открытым к новым знакомствам Весам нетрудно будет встретить спутника или спутницу для нового романа, поэтому летний отдых запомнится вам надолго. В рабочее время представители знака Весы сохранят энергичность и вдохновение, что не останется без вознаграждения от руководства.

Ранее астрологи рассказали, как июньское солнечное затмение повлияет на все знаки Зодиака.

Также мы писали, кому солнечное затмение принесет удачу, а кому - неприятности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины гороскоп