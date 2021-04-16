Еще будут морозы и жуткие ливни: до начала мая в Украине хорошей погоды можно не ждать

На востоке будет теплее всего, дневная температура воздуха будет подниматься до +14 +16 градусов. Однако дожди прогнозируются почти каждый день до конца месяца, а с 18 по 22 апреля возможны жуткие ливни и грозы.

В южной части погода тоже не сильно порадует солнце и в ближайшие две недели полностью сухой день ожидается только один. 20 апреля прогнозируется жуткий ливень. Температура ночью будет колебаться от +5 до +9 градусов, днем от +10 до +14 градусов.

На севере сильная гроза возможна 16 апреля, а потом ливни прогнозируются с 19 по 21 апреля. А вот на Вербное воскресенье, 24-25 апреля, ожидается понижение температуры ночью до -1 градуса. Дневная температура во второй половине апреля стабильной не будет, от +7 до +14 градусов.

Не сильно повезет с погодой и жителям западных областей. После нескольких холодных дней и мокрого снега в регионе потеплеет до +11 градусов. Однако 23-25 апреля ожидается новое похолодание до -2 градусов ночью и +6 +8 градусов днем. 19-20 апреля ожидаются грозы.

Киев до конца апреля будет заливать дождями почти каждый день. Самые сильные – 16, 20, 21 и 26-28 апреля. 24-25 апреля ожидается похолодание, ночью до -1 градуса, днем около +9 градусов. В целом в столице дневная температура не будет превышать +12 +14 градусов.

Карты погоды в Украине на ближайшие две недели