Екатерина Кухар мощно обратилась к украинцам из-за коронавируса: Не осознали серьезность проблемы

Екатерина Кухар и Александр Стоянов, как и многие украинские звезды, остаются на домашнем карантине и призывают к этому поклонников. Отметим, что в сети набирает популярности хештег “Я залишаюсь вдома”. Украинские власти и медики призывают жителей Украины по максимуму проявить чувство ответственности и заботы о себе и окружающих. А значит — работать из дома, не появляться в людных местах и ограничить контакты друг с другом. Вот и украинская прима-балерина не может оставаться в стороне. На своей instagram-страничке Кухар опубликовала большой пост, в котором делится своими рассуждениями о причинах столь глобального распространения коронавируса.

Первым делом, Екатерина отметила, что с Александром они находятся дома одни — без детей. Прима не уточняет, где именно находятся Тимур и Настя. Быть может, за городом. Отметим, что недавно Кухар и Стоянов вернулись из Таиланда, где проходил их медовый отпуск. Однако паре так и не суждено было насладиться этим прекрасным моментом. Они были вынуждены в срочном порядке прервать отпуск и прилететь в Украины из-за закрытия границ.

“Несмотря на то, что мы вернулись в Украину, мы решили самоизолироваться.

Так что, к сожалению, эти две недели, которые мы могли бы провести с детьми, проводим только вдвоём. Поэтому будем настраиваться на позитив и представим себе, что наш медовый месяц продолжается, только в пределах Украины. Когда у тебя появляется много свободного времени, мысли сами лезут в голову и ты начинаешь обдумывать всё происходящее вокруг. И сейчас, конечно, главенствующий вопрос — коронавирус. Поэтому волей-неволей, я начинаю проводить параллели, делаю мысленный анализ и хочу поделиться своими наблюдениями с вами”, — пишет Екатерина.

Далее Екатерина сравнивает ситуацию с эпидемией в двух “пиковых” странах — Китае и Италии. Отметим, именно в Китае зародился опасный вирус.

“Вирус в Китае идёт на спад. Об этом свидетельствует их жесткий самоконтроль, дисциплина и высокая социальная ответственность. Пэтому на сегодняшний день количество зараженных вирусом УЖЕ в пределах до 50 человек в сутки и соответственно, меньше смертность, — анализирует Кухар. — Итальянцы, в виду своей ментальности (они легкие, веселые, непринужденные), не сразу серьезно отнеслись к угрозе. Как результат — вчерашняя статистика: 475 человек, летальный исход”.

В этой связи Кухар отмечает беспечность, с которой украинцы “встретили” смертельно опасную угрозу.

“Судя по тому, что происходит на улицах, за окном, что мы видим по телевизору и слышим от знакомых — украинцы еще до конца не осознали серьезность проблемы.

Не все видят, что происходит с другими нациями. Продолжают набиваться в общественный транспорт, толпиться в магазинах, продолжают группами гулять и заниматься своими делами, которые во время карантина лучше избегать. Продолжая свой анализ и наблюдения, пока мы летели обратно из Таиланда в Киев, даже в аэропорту не все люди надевают маски (~50/50)”.

Кухар обратила внимание, что даже в аэропорту и на борту самолета украинские пассажиры вели себя крайне беспечно.

“Во время межконтинентальных длительных рейсов, сложно удержаться от перекуса или глотка воды. Конечно, пассажиры, и мы в том числе, периодически снимали маски, для того, чтобы что-то съесть или попить. Каждый раз снимая маску, чтобы сделать глоток воды, я ловила себя на мысли: «Это очень смешно и странно, потому что наверное, маски теряют сразу же свой смысл...». Еще один момент, который очень сильно бросился нам всем в глаза: когда мы сели на борт и только взлетали, стюардессы и стюарды были без масок. А когда проснулись, абсолютно весь персонал был в масках. Что поменялось за эти несколько часов, было непонятно...Либо кто-то из пассажиров начал жаловаться, почему персонал без масок. Либо у кого-то появились симптомы болезни (во время полета всё время объявляли: «Кто чувствует температуру, подойдите, пожалуйста, и дайте нам об этом знать»).

От того, что по прилету всем меряют температуру толку мало, у кого есть желание, может принять жаропонижающее и спокойно пройти контроль.

Более эффективным методом борьбы с вирусом было бы дать каждому тест, заполнить его данные и потом пропускать в Украину. Но с рекомендацией самоизолироваться до того, как будет готов результат. Один человек — заражает двух-трех людей в окружении. Нет системы контроля за теми, кто прилетает и приезжает в Украину.

Я очень надеюсь, что все поймут важность рекомендаций и начнут им следовать. А от меня: оставайтесь дома, настраивайтесь на позитивный лад и берегите ваше здоровье и своих близких!” — подытожила украинская прима-балерина.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Поклонники Екатерины тут же отреагировали на болезненную тему. Некоторые подняли важные вопросы.

“Катінька, я дуже захоплююсь Вами як талановитою і розумною жінкою! Розумію, що зараз потрібно ізолюватися! Але що робити, коли в сім'ї відправляють додому двох працюючих батьків, в яких дітки хочуть їсти і батьки, які працюючи кінці з кінцями не зводять, бо отримують мінімальну. Не ходити для таких людей на роботу — це все рівно що вмерти з голоду. Я розумію, що вірус цей страшний. Але ж там допомагають в таких випадках, а в нас просто мовчать”, — пишет Юлия (ник anna_family_kids).

“Я дуже Вас розумію. Буду намагатися підняти це питання”, — отвечает Кухар.

“Важно не судить всех одинаково. Если кто на тусовку собрался — это нехорошо. Но толпы в транспорте утром не от тупости, а от желания людей кушать и жить в пределах квартиры. Как-то так. Ну, с масками проблема, конечно… да и для того, чтобы вы могли еду заказать, ее кто-то должен приготовить и доставить. И так далее по списку”, — замечает пользователь под ником “nusudua2000”.

“Наконец хоть кто-то написал!!! Я это же говорю всем каждый день. И сама хожу в маске. Люди действительно смотрят, как на ненормальную — и мой муж в том числе. Люди действительно не понимают всей серьезности. Говорят, типо, и так много людей умирает от разных болезней. Никто не хочет думать, что любую болезнь можно предотвратить. Если соблюдать меры предосторожности”, — пишет alinkamikhova.

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official