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В эфире «Сніданку з 1+1» каждое утро будут аплодировать медикам, которые борются с коронавирусом

Lite » Стиль жизни 02.04.2020 - 15:21
В эфире «Сніданку з 1+1» каждое утро будут аплодировать медикам, которые борются с коронавирусом
Ведущие "Сніданку з 1+1" (фото: 1+1)

В прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» украинские звезды присоединились к мировому флешмобу в поддержку медиков

В эфире «Сніданку з 1+1» стартовал всеукраинский телевизионный флешмоб в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. Начиная с 1 апреля, ежедневно в 8.35 в студии утреннего шоу ведущие и гости вместе с тысячами зрителей аплодисментами будут благодарить всех врачей за отчаянную борьбу с мировой пандемией.

Сегодня впервые к поддержке флешмоба присоединились звездные гости утренней студии - известный украинский шоумен и продюсер, тренер юбилейного сезона «Голос країни-10» ПТП, знакомый всем, как Потап, а также певец Позитив. В прямом эфире звезды вместе с ведущими Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир, а также всей съемочной командой «Сніданку з 1+1» начали аплодировать.

«Поблагодарим медиков за труд, профессионализм и то, что они ежедневно готовы спасать каждого из нас. Эти смелые люди являются гарантами того, что у нас все будет хорошо, и мы преодолеем коронавирус», - сказала Людмила Барбир и призвала всех зрителей присоединиться аплодисментами к флешмобу.

Отметим, флешмоб #ClapForOurCares, что можно перевести как «аплодисменты для тех, кто о нас заботится», сегодня активно распространяется всем миром. Люди из разных стран активно хлопают в ладоши тем, кто помогает пациентам, пострадавшим от коронавируса.

Напомним, что «Сніданок з 1+1» в течение карантина поддерживает всех украинцев и рассказывает, как уберечь свое здоровье от опасной болезни. Ведущие утреннего шоу Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс снялись в серии социальных роликов с призывом быть ответственными и позаботиться о близких в чрезвычайных условиях распространения эпидемии коронавируса. Кроме того, «Сніданок з 1+1» создал анимационный ролик для детей с правилами защиты от коронавируса.

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