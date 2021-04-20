Дождями накроет всю Украину: где погода будет самая неприятная

Погода в Украине в среду, 21 апреля, ожидается мокрая практически во всех областях страны. Небольшое прояснение ожидается в нескольких центральных и южных областях.

На востоке дождями охватит все области – местами дождь будет идти целые сутки напролет. Однако температура воздуха будет комфортна, ночью +5 +8 градусов, днем от +12 до +16 градусов.

В южной части дождями заливать будет все области кроме Николаева. Ночью в регионе от +4 до +7 градусов, днем от +14 до +16, местами до +17 градусов. В Крыму дождь, ночью +6 +8 градусов, днем +13 +15 градусов.

На севере ожидается прохладная погода, будет идти дождь днем, а также ночью. Температура воздуха в ночные часы составит +4 +6 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

В западной части страны дожди будут идти почти во всех областях днем, ночью – сухо. Температура воздуха немного поднимется только днем, до +12 +15 градусов, ночью ожидается от +2 до +6 градусов.

В центе страны без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью от +3 до +6 градусов, днем +12 +15 градусов.

В Киеве 21 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер западный, умеренный. Ночью в столице +3 +5 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 21 апреля