ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дождями накроет всю Украину: где погода будет самая неприятная

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 20:30
Дождями накроет всю Украину: где погода будет самая неприятная Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в среду, 21 апреля, ожидается мокрая практически во всех областях страны. Небольшое прояснение ожидается в нескольких центральных и южных областях.

Где погода будет самая неприятная, сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

На востоке дождями охватит все области – местами дождь будет идти целые сутки напролет. Однако температура воздуха будет комфортна, ночью +5 +8 градусов, днем от +12 до +16 градусов.

В южной части дождями заливать будет все области кроме Николаева. Ночью в регионе от +4 до +7 градусов, днем от +14 до +16, местами до +17 градусов. В Крыму дождь, ночью +6 +8 градусов, днем +13 +15 градусов.

На севере ожидается прохладная погода, будет идти дождь днем, а также ночью. Температура воздуха в ночные часы составит +4 +6 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

В западной части страны дожди будут идти почти во всех областях днем, ночью – сухо. Температура воздуха немного поднимется только днем, до +12 +15 градусов, ночью ожидается от +2 до +6 градусов.

В центе страны без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью от +3 до +6 градусов, днем +12 +15 градусов.

В Киеве 21 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер западный, умеренный. Ночью в столице +3 +5 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Дождями накроет всю Украину: где погода будет самая неприятнаяКарта погоды в Украине на среду, 21 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату резкого ухудшения погоды в Украине.

А также рассказывали о том, что погода в Украине в ближайшую неделю не сильно порадует теплом и солнцем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Гидрометцентр Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Ляшко сделал важное заявление про локдаун на Пасху и майские праздники: "как достучаться до всех"
Ляшко сделал важное заявление про локдаун на Пасху и майские праздники: "как достучаться до всех"