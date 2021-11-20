Дни праздников и веселья: этим знакам Зодиака точно повезет на выходных 20 и 21 ноября

Гороскоп на 20-21 ноября для всех

Выходные станут олицетворением своего предназначения и подходят именно для релакса и расслабления. Субботу стоит провести в активном отдыхе, а вот в воскресенье стоит перевести дух и замедлиться.

В субботу стоит посетить праздник или запланировать какое-то веселье. Она будет хороша для развлечений всех возрастных категорий – от детей до стариков. Важно в этот день контролировать свои эмоции и поведение, так как есть риск пожалеть за то, что произошло на утро воскресенья.

Могут быть совершенно неожиданные ситуации – от танцев на столе до откровенных тирад в адрес другого человека.

В воскресенье не стоит решать профессиональные вопросы или совершать серьезные дела. Это чревато тем, что навалятся еще и бытовые хлопоты. Постарайтесь не отвлекаться на то, где нужно приложить максимум усилий. Посвятите этот день полностью отдыху.

Кому повезет 20-21 ноября

Рак

Займитесь на выходных творчеством, но есть условие – это должно быть для удовольствия, а не для работы. Есть шанс создать что-то стоящее – написать картину, сочинить рассказ, сшить или связать невероятное платье. Проведите время с наслаждением.

Лев

Прислушайтесь к своей интуиции, она поможет вам сделать важные выводы для будущего. Рассмотрите разные варианты своего бизнеса и определите перспективность разных направлений. У вас получится выбрать нужный, если вы отбросите в сторону доводы разума.

Водолей

Сконцентрируйтесь на личной жизни, так как именно там есть все шансы преуспеть. Приложите усилия, чтобы и сейчас, и в будущем, все сложилось наилучшим образом. Новые отношения, которые завяжутся на этих выходных, могут иметь счастливое продолжение в будущем. Есть вероятность, что они приведут к официальной регистрации брака с человеком, которые разделит не только любовь, но мировоззрение.