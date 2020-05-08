Дмитрий Комаров вместе с неравнодушными полностью обеспечили две больницы средствами защиты и дезинфекции

Телеведущий и основатель благотворительного фонда #ЧашкаКофе Дмитрий Комаров вместе с украинскими бизнесменами помог обеспечить две клиники в Киевской области средствами дезинфекции и индивидуальной защиты для врачей.

По рекомендации Министерства здравоохранения, помощь направили в две опорные клиники по борьбе с Сovid-19 в Киевской области – в городах Кагарлык и Переяслав-Хмельницкий. Именно там наблюдалась острая необходимость в средствах индивидуальной защиты. На днях в эти клиники прибыл грузовик с защитными костюмами, масками, очками, респираторами, а также дезинфицирующими средствами для уборки помещений и наборами постельного белья.

«Когда начался карантин и закрыли воздушное пространство, #чашкакофе временно лишилась возможности отправлять деток за границу. Я понимал, что нельзя стоять на месте, и в этот период важно помочь нашим врачам. Не коробочкой масочек на камеру, а нормально. В одном из постов я публично написал, что приглашаю большие компании присоединяться. На мой запрос откликнулась компания «Эпицентр» и предложила помощь. Я не врач. Через контакты в МОЗ выяснил, каким клиникам сейчас важнее всего помочь. Пришли к выводу, что в Киевской области это Кагарлык и Переяслав-Хмельницкий, опорные больницы области по covid-19. Мы запросили все, что необходимо. А не хватало, например, банальной «Белизны» для уборки и даже постельного белья. Ну и конечно же защитных костюмов, очков, трехслойных медицинских масок с мембраной, респираторов FFFP3. За пару дней весь товар был собран и мы поехали», – поделился Дмитрий Комаров на своей странице в Instagram.

Дмитрий Комаров всей страной неоднократно собирал крупные суммы на лечение тяжелобольных детей в рамках проекта #ЧашкаКофе. Всего за историю проекта собрано более 38 миллионов гривен и спасено 32 детские жизни.

Сейчас, по словам телеведущего, ради больших целей важно объединять не только простых украинцев, но и бизнес.

«Главные выводы: наши врачи – герои. Потрясающие люди, которые готовы жертвовать собой, даже когда их не обеспечили самым необходимым. В самом начале пандемии не хватало даже масок, но они шили их своими руками и выходили на работу. Я видел медсестер в таких самодельных масках. Еще в десятках клиник не хватает самого необходимого. Важна помощь бизнеса и публичных людей, которые могут привлечь меценатов. Я очень надеюсь, что эта пандемия станет уроком и медицину наконец начнут финансировать, как стратегически важную отрасль. В первых рядах. А труд врачей оплачивать в разы выше, чем сегодня. Чтобы настоящие герои могли жить, а не выживать», – отметил Дмитрий.

В результате инициативы Дмитрия больницам было передано 5000 медицинских масок, 1000 пар перчаток, 1000 бутылок дезинфектора для уборки помещений, 600 респираторов, 600 пар защитных очков, 100 защитных комбинезонов и 60 наборов постельного белья.

Телеведущий продолжает поиск партнеров, чтобы вместе помогать украинцам в борьбе с коронавирусом, а также активно развивает собственный благотворительный проект.