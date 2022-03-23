"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе

Шок первых дней войны, боль, страх, постоянный стресс, угроза жизни, сильная усталость, которая нередко превышает человеческие возможности, потеря дома, близких – это все как еще одно невидимое оружие, которое разрушает человека, как бомба замедленного действия.
Как объясняет доктор-диетолог Оксана Скиталинская, в такие дни очень важно давать организму достаточно пищи, чтобы выдержать все испытания.
Она отметила, что мы все по-разному реагируем на войну. И у каждого из нас есть свои резервы здоровья, резервы стойкости.
Но потрясение, которое сменяется длительным стрессом и постоянным чувством тревоги, нарушает тонкие биохимические процессы, запускает каскады гормональных и нейромедиаторных дисбалансов.
Как проявляется стресс при истощении резервных возможностей:
Как противостоять стрессу
Нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить развития затяжного стресса. Так как это ведет к проблемам с сердцем и сосудами, пищеварительной системы, сахарному диабету, онкологическим и нервно-психическим заболеваниям.
Пытаясь стимулировать свои истощенные силы, мы больше едим сладкого, жирной пищи, пьем больше кофе и крепкого чая, энергетиков. Чтобы снять напряжение – употребляем алкоголь, курим. Но это только усугубляет стресс и истощает еще больше физические и психические резервы.
Кофе и чай в больших количествах стимулируют синтез дофамина, адреналина, норадреналина, кортизола и глюкокортикоидов, стимулируют симпатическую нервную систему и приводят к переоценке опасности и увеличения уровня психологического стресса.
Кофеин угнетает деятельность щитовидной железы, иммунной системы, повышает артериальное давление. А алкоголь имеет временный успокоительный эффект, но в целом уровень тревожности усиливает. А еще он снижает уровень магния в крови и усиливает его выведение с мочой, что приводит к воспалениям, гипертонической болезни и сахарному диабету.
Что нужно включить в антистрессовый рацион
Вода. Даже легкое обезвоживание усугубляет самочувствие.
Полноценный белок. Белок помогает снизить стресс. Когда человек находится в состоянии стресса, для обеспечения адекватного ответа организма, в частности, синтеза многих гормонов и нейромедиаторов необходимо большее, чем в обычном состоянии, количество белка.
В качестве резервного белка организм начинает использовать белок мышц, скелетной мускулатуры, внутренних органов. Поэтому после перенесенного стресса у многих людей обостряются хронические заболевания.
Яйца, супы и борщи на нежирных мясных и рыбных бульонах, каши на бульонах, рыба, творог.
Витамины группы В, особенно витамин В6. Он необходим для синтеза серотонина и крепкого сна. Источники: капуста, чеснок, каши, орехи.
ДГК (докозагексаеновая кислота). Нужна для защиты нейронов. Морская рыба (может быть консервированная), а также орехи, семена льна.
Пребиотики. Нужны для роста здоровых бактерий, влияющих на настроение и сон. Чеснок, лук, банан, овес.
Витамины А и С, снижающие уровень кортизола. Морская жирная рыба (вит А), настой из шиповника, петрушка зеленая, капуста белокочанная.
Магний. Обладает успокаивающим действием, способствует расслаблению мышц. Орехи, гречка, овес, отруби (добавлять в кашу), какао.
Какие витамины нужно принимать
В стрессе увеличивается потребность в витаминах и минералах, поэтому можно смело добавлять в рацион витаминные и поливитаминные препараты.
Пивные дрожжи – по 2 таблетки 2-3 раза в день. Они являются источником легко усваиваемых витаминов группы В.
Магний в сочетании с витамином В. Дневная норма 350-800 мг.
Витамин Д. 800-1000 МО.
Витамин А и Е. Кратковременные курсы (в среднем две недели).
Также Скиталинская подчеркнула, что очень важно спать и приложить максимум усилий для качественного сна.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи составили список продуктов, которые должны быть в рационе во время войны.