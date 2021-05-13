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Часть Украины затянет грозовым штормом: где испортится погода

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Четверг 13 мая 2021 06:30
Часть Украины затянет грозовым штормом: где испортится погода Фото: Погода в Украине принесет грозы с дождями (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет грозы, дожди и порывистый штормовой ветер в ряд областей. Синоптики рассказали, где именно ждать непогоды и что будет с температурой сегодня, 13 мая.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

Так, грозовой циклон ожидается на западе страны, а вот в остальных областях осадки маловероятны.

Синоптики также обещают усиление ветра вместе с грозами.

"Ветер южных направлений стихнет завтра на Востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины", - пообещала украинцам синоптик Наталка Диденко.

Температура будет умеренно теплой, как для середины мая - от +15 до +19 градусов на большинстве территорий. Но на востоке и юге будет теплее - от +18 до +24 градусов.

В Киеве сегодня +16+18 тепла, ночью +6+8, осадки в четверг в столице маловероятны.

Часть Украины затянет грозовым штормом: где испортится погода

Скрин: Погода в Украине 13 мая (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали также, что будет с погодой в Украине в мае, напугав заморозками.

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