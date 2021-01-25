Астролог назвала самые опасные дни февраля: когда и кому нужно поберечься

Известный украинский астролог рассказала в гороскопе на февраль 2021 про опасные даты, в которые положение планет и звезд будет неблагоприятным. Кому и когда следует поберечься и как "энергии месяца" будут влиять на всех нас - читайте далее в материале.

Прогнозом на февраль поделилась астролог Марина Скади на своей странице в Facebook.

"Энергии месяца узконаправленные - большинство планет движется по фиксированному знаку Водолей. Чтобы жить и достигать результатов, нужна подпитка извне - другие люди, вдохновение, социальные взаимоотношения и возможность тесно взаимодействовать в коллективах, свободно перемещаться, творить и демонстрировать свои таланты и способности", - пишет специалист.

По мнению Скади, февраль будет богатым напряженными аспектами пяти планет, которые движутся по Водолею и "строят квадратуры к Урану и Марсу, движущихся по знаку Тельца". Эти аспекты придают напряженность, заставляют бороться, но это формирует сильную, порой жесткую личность со стержнем внутри, строгой внутренней системой.

"Кто не хочет действовать, брать ответственность, работать - будет подавлен обстоятельствами извне", - считает астролог.

Взаимодействие планет в феврале будет подталкивать людей к действию, преодолению препятствий и необходимости что-то менять в своей жизни.

Благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2021:

С 1 по 25 февраля Венера движется по знаку Водолея, 1 февраля Солнце в Водолее в напряженном аспекте с Марсом - день неожиданностей, особенно в сфере взаимоотношений. Может возникнуть "любовь с первого взгляда", но для семейных отношений - напряженный период. Чувства в этот день интенсивные, насыщенные, способные потрясти душу и перевернуть жизнь.

6 февраля - Венера в соединении с Сатурном в Водолее, критический день в любовных отношениях: охлаждение чувств, отстраненность, озабоченность финансовым положением, стремление к уединению, характерны для этого дня. Возможно восстановление старых связей - дружеских и любовных.

7 февраля Венера в напряженном аспекте с Ураном, это взаимная рецепция по управлению, то есть сложности и проблемы этого дня, в конце концов, окажутся благоприятными.

8 февраля Солнце в соединении с ретроградным Меркурием являются благоприятными для возобновления давних взаимоотношений, каких-либо работ, которые не были закончены ранее.

10 февраля ретроградный Меркурий в напряженном аспекте с Марсом - при общении с другими следует постараться собрать всю свою сдержанность. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. День неблагоприятен для проведения хирургических операций.

11 февраля Венера, планета малого счастья в соединении с Юпитером, планетой большого счастью - способствует приподнятому, взволнованному настроению. Благоприятный день.

13 февраля Венера в соединении с ретроградным Меркурием - многие люди в этот день очень утонченно воспринимают окружающий мир. Легко устанавливаются различные контакты и завязываются интересные знакомства.

14 февраля ретро Меркурий соединяется с Юпитером и Марс в гармоничном аспекте с Нептуном - благоприятный день для общения, посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел. Многие люди испытывают потребность в расширении кругозора, проявляют любознательность.

17 февраля Сатурн в напряженном аспекте с Ураном, держится и 18 февраля - главнейший аспект года. Появляются препятствия в социальном продвижении. Многие люди оказываются в ситуациях, нарушающих и тормозящих любую трудовую деятельность, а также любой деловой процесс. Дни задержек и препятствий.

18 февраля в 12:44 Cолнце переходит в знак Рыб - градус напряжения снижается, появляются различные варианты, возможности для решения проблем по всем сферам жизни, получается обойти острые углы.

19 февраля Венера в напряжении с Марсом - сильная раздражительность и неумение владеть собой, толкают многих людей на создание сложностей в семейных отношениях и социальной сфере. Проблемы в отношениях и общении, возникают из-за игнорирования интересов и идей партнера.

21 февраля Меркурий стационарный, заканчивается его ретро фаза и с завтрашнего дня наступает период директного движения. Теперь будет легче раскрыть свой потенциал в общении и самовыражении, и достичь успеха в профессии и отношениях.

24 и 25 февраля и даже 26, Марс и Плутон в гармоничном аспекте - отличные дни для начинаний, многие получат ответы, которые ищут уже давно. В окружающем пространстве чувствуется интенсивная энергия, способствующая решительным изменениям в лучшую сторону.

25 февраля в 15:02 по киевскому времени Венера переходит в знак Рыб, Солнце в гармоничном аспекте с Ураном способствуют усилению интуиции, желанию дарить и получать любовь. День может принести неординарные события, способствует исследованиям, поиску оригинальных решений, внедрению уникальных технологий и методов.

Ранее украинский астролог Арина Артуровна рассказала также про непростой период, связанный с переходом Солнца в знак Водолея.