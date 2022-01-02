Астролог назвала четыре знака Зодиака, которых январь 2022 одарит кардинальными переменами

Овен

Астролог говорит, что уже с первых дней нового года вам не стоит расслабляться. Развитие собственного бизнеса и коррекция бизнес-планов - основные направления, чтобы преуспеть в январе 2022 года.

При правильном распределении сил, трудолюбии и рвении вы можете рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и покровительство босса.

Близнецы

Начало 2022 года не заставит скучать представителей этого знака Зодиака. Близнецы будут полностью охвачены решением профессиональных вопросов, привлекая своим рвением внимание руководства.

При благоприятном исходе уже в конце января особо старательные Близнецы могут получить повышение по службе в виде должности руководителя.

Дева

Этот месяц станет хорошей базой для наработок полезных связей и формирования успешной команды.

Дипломатичность, отзывчивость и прирожденная внимательность сыграют существенную роль, что позволит приобрести хорошие финансовые поступления. Успех будет сопровождать и тех, кто трудится индивидуально, и тех, кто занят в команде.

Козерог

Январь 2022 сложится максимально удачно для всех без исключения Козерогов. Вы получите всецелую поддержку от своего непосредственного начальника, которая может выразиться, в том числе, и финансовым вознаграждением.

Это как раз то самое время, когда вы можете смело проявлять амбиции, составлять бизнес-проекты в больших масштабах. Здесь пригодится природная изобретательность, умение решать сложные задачи, которые, несомненно, пойдут на пользу карьере.