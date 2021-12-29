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Аптечка на все случаи: нутрициолог рассказала, как помочь организму от переедания и похмелья

Автор: Татьяна Турчаникова

Череда новогодних праздников может стать настоящим испытанием для всего организма: слишком много шампанского – похмелье, слишком много салата оливье – тяжесть в желудке.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram напомнила, что основа здоровья и хорошего самочувствия в эти дни – правильное и умеренное питание.

Иногда таблетки выручают (фото: pexels.com)

Она также рассказала, что стоит держать в аптечке, чтобы помочь своему организму в новогодние праздники при помощи натуральных средств, нутрицевтиков и медикаментов, если все же с чем-то перебрали.

  • Запаситесь ферментами из аптеки: например, фестал.
  • Можно принимать яблочный уксус до приема пищи, 1 ч. л на полстакана воды.
  • Если есть проблемы с кишечником, можно добавить споробиотики (споробактерин, бактистатин).
  • Позаботьтесь о работе желчного пузыря: кыст аль хинди, экстракт одуванчика, подорожника, популин, а также, возможно, пригодится артишок (хофитол в аптеке), 500 мг 2 раза в день до еды.
  • Важно нормализовать углеводный обмен, поэтому рекомендую во время всех праздников употреблять миоинозитол, он также хорошо работает и над микрофлорой в кишечнике.

Что делать, если "перебрали" салатов (фото: pexels.com)

  • Если плохо переносите вино, возможно, есть проблема с непереносимостью серы, молибден – в помощь, 100-500 мкг.
  • Также стоит подумать о печени (гепа-мерц, NAC при переносимости серы, фосфотедилхолин (фосфоглив), расторопша, при переносимости серы и если нет Жильбера).
  • Позаботьтесь о слизистых: фульвовые и гуминовые кислоты, цинк карнозин.
  • От отека поможет отвар из березовых почек или лимфомиозот по 15-20 капель до приема пищи 3 раза в день. Курс составляет 8-12 дней.
  • Похмельный синдром поможет вывести отвар лавзеи.
  • Также можно использовать энтеросорбенты: хитозан, энтеросгель, кокосовый уголь.

Внимание: перед пременением средств проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, где брать кальций, всего три простых продукта.

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