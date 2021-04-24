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Alyona Alyona рассказала об осложнении после коронавируса и обратилась к украинцам

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 11:57
Alyona Alyona рассказала об осложнении после коронавируса и обратилась к украинцам Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyona.alyona.official)
Автор: Владимир Костырин

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая около месяца назад заразилась коронавирусом, рассказала об осложнениях после болезни. Артистка отметила, что выявить новые проблемы со здоровьем ей помог дополнительный визит к врачу.

Об этом Alyona Alyona написала в своем Instagram.

По словам рэперши, через неделю после исчезновения у нее симптомов COVID-19 она решила сделать повторную компьютерную томографию легких. В результате выяснилось, что у нее воспаление.

"И хотя у меня не было явных признаков болезни, анализ показал воспаление легких на 20 процентов", - рассказала артистка.

Также Alyona Alyona призвала украинцев не отмахиваться от дополнительных походов к медикам, ведь даже отсутствие болей или явного ухудшения самочувствия - не означает, что все на самом деле в порядке со здоровьем.

"Обычно, люди не занимаются незапланированным визитом к врачу, ведь нас с детства приучили, что если "не болит", то и к врачу идти не надо", - отметила она.

В этом контексте звезда украинского хип-хопа посоветовала все же регулярно ходить к врачу.

"Даже если у вас нет жалоб на здоровье, ходить к врачу планово - это нормально. Это и есть проявление любви к себе", - сказала Alyona Alyona.

Alyona Alyona рассказала об осложнении после коронавируса и обратилась к украинцам

Alyona Alyona рассказала о воспалении легких после COVID-19 (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Ранее сообщалось, что Alyona Alyona ответила хейтерам на свое фото в стиле ню, укутавшись в украинский сине-желтый флаг.

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