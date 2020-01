5 причин, почему мини-вейпы - новое зло. Есть ли альтернативы?

О вреде курения уже столько всего сказано, что повторяться не имеет смысла. Ведь каждый курильщик и так об этом знает. Однако не все могут расставаться с этой вредной привычкой. Наличие спроса и скачок технологий спровоцировали развитие рынка электронных девайсов для курильщиков – менее вредных альтернатив сигаретам. Еще недавно выбор ограничивался вейпами и гаджетами для нагревания табака вроде IQOS и glo. Но в последнее время все чаще можно заметить людей, которые "добывают" пар из мини-вейпов, напоминающих больше небольшие вытянутые флешки.

В США мода на мини-вейпы началась два года назад. А в последний год они приобрели большую популярность и в Украине. Наиболее известный бренд – это американский Juul. Следом идут Logic Compact от JTI, который появился в Украине в конце прошлого года, и Joint. Все эти гаджеты позиционируются как менее вредные альтернативы обычному курению. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Мини-вейпы Juul, Joint, Logic Compact – что это и как работают

Мини-вейпы – это современные технологичные испарители, в которых объемный бак с жидкостью заменен на маленькие сменные капсулы с заправкой – поды. Отсюда второе название этих устройств – под-системы.

Внутри подов жидкие никотиновые соли – это смесь обычной глицериновой заправки для вейпов с бензойной кислотой. Такое соединение позволяет никотину быстрее (по сравнению с "классическими" вейпами) всасываться в кровь.

В остальном, под-системы – это уменьшенный вариант вейпов с идентичным принципом работы. Состоят из батареи и нагревателя, который преобразует содержимое пода в пар. Устройства миниатюрные, тоненькие и легкие – визуально они похожи на вытянутые флешки. Очень простые в использовании – достаточно подсоединить капсулу-под к гаджету и можно парить. Благодаря удобству эти малютки практически вытеснили устаревшие громоздкие вейпы.

Мини-вейпики нагревают и преобразовывают в пар никотинсодержащую жидкость. При этом нет горения, как в сигаретах, и нет вредных продуктов горения – угарного газа, аммиака, канцерогенных смол и т.д. Поэтому вейпинг принято считать менее вредной альтернативой курению.

На первый взгляд все логично – пар, даже с никотином, явно менее вреден, чем сигаретный дым. Однако под-системы таят в себе немало других рисков, о которых надо знать.

Первый факт. Болезнь вейперов смертельна?

Первые пугающие новости о так называемой "болезни вейперов" появились летом 2019-го года. 23 августа в США была зафиксирована первая смерть от неизвестной респираторной болезни. В общей сложности за год в США зарегистрировали около 1600 обращений с симптомами серьезного поражения легких – кашлем, слабостью, тошнотой, вплоть до отека легких. Сбор медицинских данных показал, что все эти люди использовали вейпы. Более 50 случаев заболевания стали летальными.

Многие думают, что болезнь вейперов – это очередная страшилка. Однако – нет. Федеральное агентство Министерства здравоохранения США уже присвоило болезни официальный статус и название ЕVALI [эвали, евали] – травма легких, вызванная употреблением вейпов или электронных сигарет (E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury).

Названы и причины возникновения ЕVALI. Во-первых, в состав заправок для вейпов входят ароматизаторы и растворители, которые опасны для здоровья и могут вызвать химический ожог легких. Во-вторых, добавки. Многие пользователи миксуют жидкости сами. Кто-то хочет сэкономить, кто-то желает добавить в курительную смесь чего-то "эдакого". Более 70% заболевших добавляли в заправку раствор тетрагидроканнабинола (это психоактивный компонент марихуаны) или другие психотропные вещества. Констукция вейпов позволяет залить и парить что угодно.

Под-системы – это те же вейпы. С похожим составом жидкостей, теми же ароматизаторами и со всеми вытекающими последствиями. Единственный плюс – в них предусмотрена "защита от дурака" в виде одноразовых съемных подов, которые не должны позволять менять заводской состав заправки. Но умельцы уже наловчились превращать одноразовые поды в многоразовые, заливая туда обычную жижу для вейпов и примешивая к ней все подряд на свое усмотрение.

В некоторых американских штатах, в том числе Калифорнии, и полностью запретили продажу и использование вейпов и под-систем. При этом сигареты, жевательный табак и системы нагревания табака вроде IQOS разрешены к продаже.

Второй факт. Ароматизированные жидкости-заправки запретили в США

Ароматизаторы в жидкостях для вейпинга – "главные подозреваемые" в вейперской болезни. Поэтому правительство США инициировало запрет на все ароматизированные заправки для вейпов и под-систем – фруктовый, конфетный, ванильный, мятный и десертный. Единственное, что "можно" – чистый табачный и ментоловый вкусы.

В Украине у классических вейпов ассортимент на 95% состоит из сильно ароматизированных жидкостей. У под-систем вроде Juul 4 из 5 вкусов имеют в составе сильные ароматизаторы (крем-брюле, манго, фрукты, мята), у Logic Compact – 3 из 5 (тропический, ягодный, мята). У Joint – мультифрукт, клубника и черника. Все это по-прежнему находится в продаже в открытом доступе.

Третий факт. Опасная концентрация никотина, запрещенная в ЕС

Да, уже всем известно, что не никотин является источником болезней, связанным с курением. Никотин не приводит к раку легких и не вызывает приступы кашля, астму и прочие заболевания дыхательных путей. Главный источник вреда в курении сигарет – это продукты горения табака и бумаги, среди которого около 60 канцерогенных и смертельно опасных веществ.

Но при этом надо помнить, что никотин, во-первых, вызывает зависимость, а, во-вторых, не является безвредным. А в высоких дозировках может быть по-настоящему опасен. Беда вейпов в том, что доза никотина, потребляемая с жидкостями, едва ли контролируется.

Законодательство Евросоюза строго ограничивает максимальную концентрацию никотина в жидкостях для вейпов и подах до 1,7%. В Украине это правило, к сожалению, не действует. Потому у нас дозы никотина в подах для мини-вейпов могут зашкаливать. Один под для Джул содержит 5% никотина, а это 59 мг. Если пересчитать количество затяжек, то один под, по утверждению производителя, является эквивалентом пачки из 20 сигарет. Но для сравнения, целая пачка сигарет в зависимости от крепости – это всего лишь 2-18 мг никотина. То есть, выпарить один под Juul – это как скурить 3(!) пачки самых крепких сигарет.

Именно поэтому пользователи часто жалуются на головную боль, головокружение и тошноту, когда "перевейпили" Джул. Как не "перевейпить" – тоже непонятно. Сигарета хотя бы заканчивается, когда догорает. В мини-вейпах же нет никакого естественного ограничителя. Так что увлечься и поймать никотиновую передозировку очень легко.

Четвертый факт. Токсичная жидкость попадает на слизистые оболочки

Juul и Logic Compact считаются новым и более совершенным поколением вейпов. Миниатюрные, легкие, удобные, работают на съемных подах.

Но главный пользовательский недостаток семейства вейпов никуда не делся – под-системы часто подтекают. Но если обычные вейпы пачкают руки и одежду, то "флешки" выплескивают горячую жидкость прямо в рот пользователю. Естественно, содержимое подов не предназначено для того, чтобы его пить. Особенно учитывая высочайшую концентрацию никотина. Более того, в составе жидкости – никотиновые соли, известные своей способностью практически мгновенно всасываться в слизистые оболочки.

Пятый факт. Привлекают несовершеннолетних и некурильщиков

В Америке Juul уже успел снискать плохую славу, став участником ряда громких скандалов. FDA (это главный орган США по контролю качества) уличила бренд в недобросовестном маркетинге, направленном на подростков. Красочные рекламные кампании с очень молодыми моделями, технологичность, фруктово-конфетные вкусы и активное продвижение в соцсетях – все это сделало джул желанным девайсом для молодежи.

Производители мини-вейпов и заявляют, что их высокая миссия – это предложить курильщикам инновационный и менее вредный чем сигареты продукты. Но выглядит это так, что миссия имеет мало общего с реальностью. В реальности существенную долю пользователей мини-вейпов составляют не курильщики, решившие сменить сигареты на вейп, а некурящие, а зачастую и несовершеннолетние. Да и не факт, что продукты, вызвавшие более 50 подтвержденных смертей, можно считать безопасной альтернативой курению.

В том, что сигареты – зло, никто и не сомневается. В последнее время мини-вейпы позиционируют в качестве меньшего зла. Но по факту, зло – это зло.

Окей, мини-вейпы – зло. Так, а какие альтернативы?

Вейпы и мини-вейпы - сложно назвать хорошим выбором. Правильнее и лучше всего для здоровья – не курить вообще, не вейпить, не использовать никакие заменители сигарет и не употреблять табак и никотин ни в каком виде.

Тем, кто не готов пойти по самому правильному пути, стоит хотя бы задумать об альтернативах сигаретам, вейпам и под-системам. Обратите внимание на разработки, которые исключают и канцерогенные продукты горения, и опасный пар вейпов.

Cистемы нагревания табака: IQOS, glo, Jouz

Это гаджеты, которые работают по принципу нагревания вместо горения. Но, в отличии от вейпов, они нагревают не жидкости, а натуральный табак до температуры 250-350 градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы получить из табака вкус, аромат и никотин, но не поджечь его и избежать вредных продуктов горения. Благодаря такой технологии, по данным производителей, выделяется на 95% меньше вредных веществ, чем при обычном курении. Самые известные представители данной группы девайсов – IQOS (айкос) от Philip Morris International и glo (гло) от British American Tobacco. Есть еще Jouz, работающий со стиками от IQOS.

Самое популярное из этих устройств – IQOS. Имеет около 12 млн пользователей в мире. Этот гаджет присутствует на мировом рынке дольше всего, потому имеет наибольшую доказательную исследовательскую базу. Американский FDA, который ограничил продажи Juul, признал IQOS менее вредной альтернативой сигаретам и разрешил его продажи в США. Iqos – пока единственный из всех гаджетов для курильщиков – прошел сертификацию FDA, которая считается одной из самых строгих в мире.

Jouz и glo пока не имеют подтверждений качества и безопасности такого же уровня, но в их основе лежит та же технология, что и у Iqos. Кроме того, Jouz в Украине не имеет официального представительства.

Сайт Iqos – iqos.ua

Сайт glo – myglo.com.ua

Jouz в Украине не имеет официального представительства.

Никотиновые подушечки VELO

VELO [Вело] – это новый продукт от British American Tobacco, который недавно появился и в Украине. Никотиновые подушки – это альтернатива курению, с которой можно получать никотин без табака и горения Подушечку нужно разместись во рту, под губой – и никотин через слизистые и кожные покровы начнет всасываться в кровь. Кроме никотина, в VELO содержатся микрокристаллы целлюлозы, вода, ароматизаторы и подсластители.

Пока что нет исследований, который могут доказать или опровергнуть безопасность Velo. Но, как минимум, продуктов горения и ароматизированного пара тут точно нет. В остальном – продукт пока что спорный.

Во-первых, форма сосательных подушечек лишает процесс ритуала и психологической составляющей, от которой курильщики не хотят отказываться. Потому чаще всего, никотиновые конфетки – это баловство для некурящих или опасное дополнение к выкуренной сигарете.

Во-вторых, Velo маскируются под аптечные никотиновые жвачки и таблетки, созданные, чтобы помочь бросить курить. Аптечные препараты уменьшают скорость всасывания никотина в кровь и постепенно снижают его до полного избавления от зависимости. Velo имеют обратный эффект. В одной подушечке содержится от 4 до 11 мг никотина. На упаковке производитель это не указывает, можете посчитать сами. Вес пластики – 0,7 г, концентрация никотина 0,57%-1,56%, в зависимости от вида. Рекомендуемая производителем дневная «доза» – 4-6 подушечек. То есть – до 65 мг никотина в сутки. Это в 3,5 раза больше, чем в целой пачке самых крепких сигарет! Вот такие вот конфетки.

Сайт Velo – glo-velo.com.ua

Жевательный/сосательный табак (снюс, снус)

Снюс – это измельченный увлажнённый табак, который помещают между десной и губой на 30-60 минут до всасывания никотина. Главное его достоинство – табачный вкус и отсутствие канцерогенов. Но при этом употребление чистого табака опасно никотиновой передозировкой. Снюс очень популярен в Швеции ив Норвегии. Но в странах ЕС продавать снюс запрещено.

Закончим тем же, чем и начали. Лучше всего – полностью отказаться от курения, а также потребления табака и никотина в любом виде. Но если уж выбираете менее вредную альтернативу сигаретам – подойдите к выбору серьезно и вдумчиво.

Проверяйте информацию, изучайте результаты исследований и берите производителей с хорошей репутацией.