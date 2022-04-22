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Страстная пятница 2022: что надо сделать обязательно, а что запрещено, главные традиции

Фото: Страстная пятница 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

22 апреля 2022 года по православному христианскому календарю отмечается Страстная, или Великая пятница. Это самый скорбный день в году, ведь именно в пятницу Иисус прошел через страдания и был распят на горе Голгофа.

Что можно и нельзя делать в этот день, важные традиции и приметы - в материале Styler ниже.

Важные традиции, что надо сделать

Это день скорби и смирения. В этот день христианам стоит помолиться. Ведь в пятницу Спаситель заплатил своими страданиями за человеческие греходеяния.

Это самый строгий день во всем Великом посте. Можно только хлеб и воду, а лучше - полностью отказаться от еды.

Считается, что человек, чрезмерно радостный в этот день, весь следующий год проплачет.

Можно ли печь паски в пятницу

В этот день можно сеять капусту и по некоторым поверьям - печь паски. Говорят, паска получится целебной.

Некоторые источники говорят, что паски в пятницу не пекут. В церкви говорят, что печь можно, но лучше все же сделать это в другой день.

Приметы и поверья в Страстную пятницу

Если небо будет звездным - жди урожая зерновых, если весь день облачно, "хлеб будет с бурьяном".

Если выстиранное белье вывесить в Страстную пятницу, то на нем появятся пятна крови, поэтому стирать в этот день нельзя.

В Страстную Пятницу можно узнать, нет ли в твоем доме "наговоренной" вещи (с порчей). Для этого из церкви приносят недогоревшую свечу, зажигают ее в доме и обходят все комнаты, поднося ее к разным углам. Говорят, что именно в том месте, где пламя свечи начнет трещать, и находится заговоренный предмет.

Что нельзя делать

  • Браться за тяжелую работу по дому и огороду - уборку, стирку, вскапывание земли - все это надо завершить в Чистый четверг.
  • Употреблять мясо, яйца, молочные продукты, пить алкоголь.
  • Веселиться, развлекаться и смеяться.
  • Шить, колоть дрова, копать землю, резать что угодно. В этот день нельзя иметь дело с острыми предметами. Даже хлеб лучше ломать.

Ранее мы писали, как приготовить нежную паску "Чистые руки".

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