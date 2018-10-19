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Киев днем и ночью: 5 сезон 24 серия смотреть онлайн

Lite » Сериалы 19.10.2018 - 00:07

В четверг, 18 октября в эфире Нового канала показали 24 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 24 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна. 

 

Пятый сезон сериалити набирает обороты. И в пентхаусе на левом берегу Киева становится все горячее. Ярослава пытается отомстить бывшему парню Жене, Алина пытается совратить своего начальника Назара, а Настя думает, как заработать на жизнь.

Страсти, интриги, расследования (тут за дело берутся Альбина и ее супруг Саша) – всего этого будет вдосталь в новых эпизодах сериалити Киев днем и ночью на Новом канале.

(!) Внимание, изменено время выхода. Киев днем и ночью вернется к ежедневным показам. Со вторника по четверг сериалити будет выходить в 23:59, а по пятницам в 23:30.

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.

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