Украинская актриса рассказала об отдыхе в Коста-Рике в период пандемии COVID-19: путешествие в далекое прошлое

Ольга Сторожук на Коста-Рике (фото: Женя Лузан)

Оль, расскажи, почему выбрала именно Коста-Рику?

В этом году именно в Коста-Рике проводили международный ивент для фотографов и моделей, нас с мужем пригласили участвовать, и после недолгих раздумий мы с Женей, конечно, согласились! Мы привыкли много путешествовать по миру, и после вынужденной паузы было и волнительно, и радостно снова оказаться на чемоданах. А теперь я понимаю, что и без ивентов и приглашений Коста-Рика - то место, которое стоит выбрать для путешествия.

А ты побывала там впервые?

Да, но оказалось, что красивые локации Коста-Рики уже пару лет жили в моем телефоне как вдохновение! Мы не планировали посетить эту страну в ближайшие годы, но, видимо, визуализация все-таки работает.

Как сейчас с перелетами? Много справок нужно собирать?

На дорогу в Коста-Рику у нас ушло в общей сложности 40 часов и 2 пересадки. Коста-Рика не требует тест для влёта, но мы сделали на всякий случай, ведь летели в коллектив.

В Коста-Рике очень ответственно подходят к вопросу общей безопасности, там не увидишь людей с маской под носом, ведь это просто неуважение к окружающим. Надеюсь, украинцы будут брать пример и бережнее относиться к здоровью людей, которые их окружают.

Именно во время перелета в Киев стюарту приходилось многократно напоминать пассажирам о том, что маска должна быть на лице, в других странах - эта мера не требуется, все заботятся о комфорте друг друга. Я специально упоминаю об этом и надеюсь, мы тоже когда-то будем народом с повышенной социальной ответственностью.

В остальном изменения произошли в посадке пассажиров (теперь на больших лайнерах между пассажирами оставляют свободное место), повсеместно измеряют температуру, дезинфицируют поверхности, кормят холодными сендвичами, а пассажиров в одном ряду просят есть поочерёдно.

Ольга Сторожук на Коста-Рике (фото: Женя Лузан)

Что для тебя Коста-Рика?

В первую очередь - первозданная природа и самая разнообразная фауна, пыхтящие вулканы и горячие источники, искренние люди! Большая часть страны - это национальные парки, и воздух там настолько чистый, что кажется сладким, хочется надышаться им впрок.

В каких местах из тех, что ты побывала, советуешь побывать всем?

Для меня самой интересной частью путешествия оказалась область Ла Фортуны и озера Ареналь. Мы проснулись на рассвете и увидели из окна вулкан, а потом пошли купаться в горячей реке, подогретой этим самым вулканом. Она течёт через красивые джунгли и состоит из каскадов и водопадов, поэтому термальные источники - это то, что нельзя пропустить!

Что впечатлило, запомнилось, удивило?

В первый же день к нам прилетели попугаи, заползла змея, мимо пробежали коати, каждое дерево переливается голосами птиц - здесь дикая жизнь повсюду, кажется, будто ты в зоопарке! Мне очень всегда хотелось побродить по подвесным мостам в джунглях, и именно в Коста-Рике эта мечта сбылась.

Что нужно обязательно учитывать, отправляясь туда?

Что вы побываете в "Юрском периоде": здесь мало цивилизации, магазинов, заправок, но это помогло сохранить природу такой, как она была, кажется, ещё при динозаврах.

Ольга Сторожук на Коста-Рике (фото: Женя Лузан)

Такое путешествие - это дорогое удовольствие?

Нам повезло с приглашением от иностранных организаторов, но у меня сложилось впечатление, что, несмотря на бедность вокруг, Коста-Рику нельзя сравнить с Азией, цены тут выше и на проживание, и на питание.

Какие из топ-мест остались неохваченными и оставленными на следующую поездку?

Мы не успели посмотреть южную часть страны, надеюсь, у нас будет возможность отправиться в автопутешествие на юг. Тут нужно учитывать, что вам понадобится авто с полным приводом и отличные навыки вождения по бездорожью!

Как ты считаешь, с чем можно сравнить путешествие в Коста-Рику?

Я бы сравнила это с путешествием в далекое прошлое, когда человек все ещё чувствовал себя в гостях на этой планете и не оставлял повсеместно следы своего пребывания. А еще мне кажется, мы побывали в стране-поставщике свежего воздуха для всей планеты! Мне бы очень хотелось, чтобы мы тоже бережно относились к природным ресурсам и могли похвастаться такой экологией.

Коста-Рика на фото Жени Лузана