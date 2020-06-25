Вместе с улыбкой: Потап и Каменских заворожили счастьем и раскрыли секрет удачного дня

Потап и Настя Каменских всегда заряжают поклонников позитивом и радуют совместными счастливыми фото. Эта неуемная парочка умеет получать удовольствие от жизни и щедро делится своим хорошим настроением с поклонниками, а они обожают видеть влюбленных вместе. Так, Настя опубликовала кадр с мужем в домашней обстановке.

Она позирует в оригинальной джинсовой юбке ассиметричного кроя и пудровой футболке с аккуратной надписью. В ушах у нее – огромные серьги-кольца. Из украшеный – серебряные элегантный браслеты на запястье. Потап позирует в свободной белоснежной футболке и серых джинсах. Пара держит на руках домашнюю любимицу – собачку Мими. Влюбленные расположились в домашней обстановке, улыбается и буквально светится от счастья.

"Вот так проводить утро - вместе и с улыбкой - это то, что заряжает энергией и настроением на весь день! И я точно знаю, что день будет классным", - оставила оптимистичную подпись Настя.

Потап и Настя Каменских обожают домашнюю любимицу Мими (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не удержались от комплиментов для любимой парочки.

Вы как Деми Мур и Брюс

Класс! Обожаю вас, сладкая парочка! Ой, сори, сладкая тройка!

Потап такий милий!

Красавчики. Так подходите друг другу

Какая прелесть

Такие красивые

Вы клевые!

Побольше фоток вместе! Любви вам!

Лапочки

Зайки

Ну прям точно точно......Потап все молодеет, хорошеет и красивеет с Настей

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских дала дельные и эффективные советы по укладке и уходу за волосами.