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Словно девчонка: Джамала в купальнике покорила пышным бюстом и натуральной красотой

Автор: Lite

Певица показала лицо без макияжа

Джамала, невзирая на законный декрет по уходу за вторым малышом, не собирается сбавлять обороты в творчестве. По словам поклонников, после появления на свет сына она стала еще краше, причем быстро вернулась в форму и может похвастаться стройностью. Так, певица с мужем Бекиром Сулеймановым и двумя детьми Эмир-Рахманом и Селим-Гираем отправилась в турецкий Мармарис. Певица щедро делится свежими фото и радует фанов новостями.

Так, Джамала опубликовала без косметике в купальнике. Она загорает в кружевной тени, дополнив лук стильными аксессуарами.

"Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах! Ну, что ж, я попробую.
Думаете, я тут отдыхаю, дектретничаю? А вот и нет! Много планов и новостей вас ждут, мои друзья! Во-первых, в ближайшее время планирую ещё один очень неожиданный дуэт. Во-вторых, осенью, дай Бог, если в нашей жизни ничего не изменится, выйдет альбом. А в-третьих, наконец-то, нормальный билетный концерт", - потешила поклонников новостями певица, а они, в свою очередь, не скрывали радости.

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Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Мы безумные: Джамала с двумя маленькими детьми отправилась на отдых за границу

  • Чудова, неймовірна!
  • Все натурально - и как же это красиво
  • Совсем как девочка на этом фото
  • Красотка
  • Афродита
  • Вы очень красивая женщина
  • Красивая
  • Якось невкладається в голові: супер співачка і мега проста звичайна жінка. Ви-неймовірна

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала показала красочные семейные кадры отдыха в Турции, Мармарис.

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