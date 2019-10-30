"Невероятно соскучилась": молодая жена Комарова съездила к нему в экспедицию

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Александра Кучеренко проведала любимого на другом конце земного шара

Ведущий тревел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров по несколько месяцев подряд проводит в экспедициях по всему земному шару, снимая шоу. Раньше особых проблем ему это не доставляло, однако этим летом 36-летний журналист женился - его избранницей стала 21-летняя модель, телеведущая и "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко. Ранее девушка говорила в интервью, что готова к длительному отсутствию мужа, однако при первой же возможности она отправилась его повидать.

Александра опубликовала на своей странице в Instagram снимок из салона самолета, на котором она счастливо улыбается. Она рассказала, что супругу понадобился какой-то важный документ и он попросил ее привезти его - а она была только рада проведать его, посколько очень соскучилась.

Сейчас Комаров как раз находится в экспедиции - однако где именно, пока что держится в тайне. Его жена лишь отметила, что это - на другом конце земного шара.

"Ну вот и съездила в гости к любимому мужу в экспедицию, это было незабываемо)) Мало того, что за месяц я невероятно соскучилась. Так еще и прикоснулась к магии процесса рождения #миранизнанку – главного дела жизни моего @komarovmir. Новый сезон он снимает, как всегда, очень далеко (где – пока секрет). И вот ему срочно понадобился документ для съемок, который почтой передать не успевали. И Дима попросил выполнить эту миссию меня. Я, конечно же, возражать не стала)) Так под крыльями любви я оказалась на другой половине земного шара", - поделилась Кучеренко.

Фото: Александра Кучеренко слетала в гости к мужу (instagram.com/aakucherenko)

Александра также добавила, что Дмитрий не стал ради нее останавливать съемки, поэтому она везде ездила вместе со съемочной группой.

"Дима меня, конечно, встретил в аэропорту. С цветами. Но, скажу вам честно, таких фанатов своей работы надо поискать. Он сразу, когда пригласил меня, сказал: "На 5 дней я съемки не остановлю, будешь ездить вместе с нами")) Так за несколько дней я увидела изнанку "Мира наизнанку". Как бы описать кратко? Я, как и многие другие, такой график не выдержала бы)) Ребята просто живут работой, с рассвета до заката. Новый сезон #мирнаизнанку на 1+1 будет просто фантастическим, вы даже не представляете, какие чудеса они с @dmytryiev_aleksandr там снимают. Я под впечатлением. Конечно, хотелось погостить на работе мужа подольше, но нужно было успеть на свою: каждую пятницу у меня эфир программы #зірковийспорт на ICTV. Поэтому я вернулась на запись, и наша маленькая райская поездка закончилась, зарядив меня энергией и любовью надолго", - поведала счастливая девушка.

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Заинтригованные подписчики благодарят Сашу за интересный рассказ, а также восхищаются ее красотой и желают им с Дмитрием счастья и любви.

Красавица

Красивая, счастья вам

Как же вы, Александра, интересно описали свою поездку!!!Я тоже очень люблю "Мир наизнанку" и с нетерпением жду нового сезона!!!Вы нас заинтриговали новым сезоном.....))

Шикарна

Вы самая счастливая жена. Где встретить такого же мужа?) . Счастья вам

Ждём с нетерпением

Вы так красиво и вкусно написали

Я обожаю этих ребят, они классные!

Сашенька,Вы невероятная!!!! Пусть Высшие силы всегда оберегают Вас и Вашу семью!

Молодец, Саша! Любовь побеждает ВСЁ!!!

Супер!!! Спасибо за интересную информацию! Любим и уважаем Диму, Вас, ваш труд! Берегите мужа и счастья Вам!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/aakucherenko)

Напомним, молодая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко восхитила красотой и стилем в Париже, позируя на фоне Эйфелевой башни.

Ранее молодая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко озадачила сеть фото в свадебном платье.