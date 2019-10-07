Женщина-мечта: 53-летняя Сальма Хайек восхитила роскошным телом в соблазнительных нарядах

Сальма Хайек, которая в сентябре отметила 53-й день рождения, продолжает покорять сеть стильными выходами. На днях знаменитая актриса опубликовала несколько снимков с героями мексиканского сериала Monarca. Сама актриса не принимала участия в съемках, а выступила в этот раз исполнительным продюсером.



Сальма с героями сериала Monarca (фото: instagram.com/salmahayek)

На фото она предстала в нескольких соблазнительных образах. Звезда примерила голубое плиссированное платье с летящей юбкой и пышными оборками по всей длине. Пена рюшей на груди едва прикрывала роскошные формы Сальмы. Дополнили наряд длинные серьги оттенка фуксия и черные босоножки на платформе и высоких каблуках. Макияж ей сделали с акцентом на глаза и губы. А волосы, отливающие шелковым блеском, вытянули и уложили мягкими волнами.

Сальма выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/salmahayek)

Второй образ получился менее откровенным, но не менее женственным. Актриса блистает в черном с белыми бабочками платье в пол, которое подчеркнуло стройную фигуру Сальмы и ее выразительную внешность. Достаточно закрытое, оно выглядело, тем не менее, торжественно и нескучно. Дополнили наряд утонченные босоножки и крупные аксессуары.

На фотосессии звезда была в приподнятом настроении, позировала и принимала забавные и соблазнительные позы. Сальма выглядела счастливой и беззаботной. Поклонники просто засыпали Сальму комментариями, восхищаясь ее безупречной кожей, стройным телом и чувством вкуса.

Черно-белые наряды к лицу актрисе (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, сериал Monarca должен выйти в прокат в январе следующего года. Будет ли он в прокате в Украине, пока неизвестно. По словам звезды, для нее он особенный. Он должен раскрыть массу болезненных тем для самой Хайек: скандалы, коррупцию и прочие неприглядные стороны жизни мексиканской элиты, с которыми звезда столкнулась. На пресс-конференции она заявила, что с помощью проекта хочет показать Мексику как "яркую, сложную и культурно богатую страну, которая борется за возможность контролировать свою судьбу".