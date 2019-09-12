Женщина-кошка: Эмили Ратаковски восхитила аппетитными формами в облегающем комбинезоне

Эмили Ратаковски не может жить без сексуальных нарядов. Для каждого своего выхода в свет она старается подобрать нечто экстраординарное. И последний ее аутфит – тому еще одно подтверждение. Девушка примерила соблазнительный наряд в духе женщины-кошки, как сама она его охарактеризовала.

Черный облегающий комбинезон с широким поясом на талии подчеркнул ее тонкую талию и аппетитные формы. Завершили образ высокие сапоги с широкими голенищами «змеиной» расцветки на высокой шпильке и маленький черный клатч. Волосы звезды уложены в объемную укладку и свободно спадали по плечам, а макияж сделан с акцентом на выразительные глаза и пухлые губы.

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Этот наряд – часть рекламной кампании новой коллекции Michael Kors, в нем она и отправилась на показ знаменитого американского дизайнера. Стоило девушке опубликовать кадры с кокетливой подписью «Костюм кошки для Корса», как ее микроблог взорвался восхищенными комментариями. «Самая хорошенькая кошечка в джунглях», «горяча», «вау», «ты меня убила» – эти и им подобные фразы продолжают появляться под снимками 28-летней звезды.

Эмили – настоящая соблазнительница (фото: instagram.com/emrata)

К слову, коллекция, которую представил бренд, была также весьма сексуальной. Удлиненные пиджаки с подчеркнутой линией талии, платья с внушительным декольте и женственным силуэтом, цветочный принт, блестки и струящиеся ткани… Демонстрировать ее именитый дом позвал лучших моделей современности. В показе приняли участие Белла и Джиджи Хадид (которая также является лицом парфюма марки), Кайя Гербер и многие другие.

Звезды показа (фото: instagram.com/michaelkors)

Также недавно Эмили Ратаковски появилась на светском событии в компании любимого мужа. Пара не скрывала чувств, обнимаясь и позируя многочисленным фотографам. Одета Ратаковски была как всегда откровенно. Она выбрала черное платье с лифом и открытым животом, которое дополнила босоножками на шпильках.

Эмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)