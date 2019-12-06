В жакете на голое тело и массивных бусах: Джиджи Хадид демонстрирует безупречную форму на показе Chanel

Джиджи Хадид давно сотрудничает с легендарным модным домом, демонстрируя новинки бренда. В этот раз 24-летнюю красавицу и одну самых популярных моделей современности пригласили пройтись по подиуму на показе новой коллекции Chanel Métiers d'Art. Шоу, которое состоялось в парижском Гран-Пале, было, как всегда, превращено в настоящее фешн-действо. Зрителей "перенесли" в квартиру Коко Шанель: модели спускались по лестнице дома, в отблесках хрустальных люстр, развешенных над подиумом. Детали – самая обожаемая часть всех коллекций культового дома – в этот раз также были весьма красноречивы и оригинальны.

Показ Cambon Métiers d’art 2019/20 (видео: instagram.com/chanelofficial)

Массивные серьги, необычные подвески, многоярусные бусы, броши-цветы, сумки в виде клеток, бантики на щиколотках, эмблема Chanel на ногтях моделей… Все это буквально приковывало внимание гостей показа. Более броскими были, пожалуй, только сами наряды: классические жакеты, строгие блузы, состоящие из цветов пышные пиджаки, костюмы из разноцветной кожи, платья с экстравагантными жабо, стеганые сумочки, сарафаны с веселым цветочным принтом – в этом всем сквозил почерк легендарного дома и его главные коды, а вместе с тем дух молодости и женственности.

Джиджи Хадид на показе (фото: instagram.com/gigihadid)

Джиджи на подиуме демонстрировала необычный образ: длинную юбку и укороченный жакет с белыми манжетами, надетый на голое тело. На шее у нее были разноцветные бусы в несколько рядов, а на талии – пояс из жемчуга в несколько рядов и цветком посередине. Завершали картину туфли на устойчивом каблуке и золотистые серьги с эмблемой дома. "Мокрая" укладка и макияж с камнями в уголках глаз – последний штрих к безупречному образу. "Образ прошлой ночи – фаворит навсегда", – написала модель под фото, которые запостила у себя в микроблоге.

Показ прошел в лучших традициях бренда (видео: instagram.com/gigihadid)

Помимо Джиджи, на подуим в этом сезоне вышли Кайя Гербер, Анна Эверс, Грейс Элизабет и многие другие.