Забыла надеть бра: Марго Робби в жилетке на голое тело блеснула экстремально глубоким декольте

29-летняя актриса Марго Робби, звезда фильма о “Харли Квинн” однозначно претендует на звание “иконы стиля”. Красотка несколько раз попадала в “модные провалы”, выбирая откровенно не лучшие наряды. Однако звезда быстро реабилитируется. На днях Марго попала в объектив папарацци в одновременно деловом и пикантном наряде, который точно сразу не забудешь. И даже захочется повторить. К примеру, выбрать такой аутфит на романтический ужин с любимым в день святого Валентина 14 февраля. Успех вам точно будет гарантирован!

Так, Марго Робби пришла на ужин в один из ресторанов Нью-Йорка. И сразу же вызвала “модный переполох”. Актриса выбрала эффектный брючный комплект в классической черно-белой гамме. Однако в глаза сразу же бросается экстремально глубокий вырез на белоснежной жилетке. Хм, Марго “забыла” надеть бра.

Марго Робби в костюме от Alexandre Vauthier (скриншот поста: instagram.com/alexandrevauthier)

Скриншот поста: instagram.com/fashion_celebs_critics

Героиня фильма “Однажды в Голливуде” выбрала необычную интерпретацию классического костюма тройки от Alexandre Vauthier. Черные брюки-палаццо (тренд 2020) с завышенной талией эффектно сочетаются с белоснежными блейзером и жилеткой. При этом жилетка открывает пикантную зону декольте актрисы с разрезом прямо до талии!

Фото: instagram.com/everybody_knows_mars

Есть в образе еще одна яркая деталь - брошь в виде крупного черного цветка. Однако следует признать, что на эту деталь смотришь в последнюю очередь.

Эффектный аутфит актрисы довершают черные лодочки на шпильке. Волосы жгучей блондинки завиты в легкие волны. Макияж сделан с акцентом на розовые тени и губки с бледно-розовой помадой.

Скриншот поста: instagram.com/margotelise_robbie

Кстати, недавнее исследование одной из клиник пластической хирургии обнаружило, что “идеальную” Анджелину Джоли уже давно заменила Марго Робби. Именно на звезду “Однажды в Голливуде” чаще хотят быть похожими клиентки клиники. Так, рейтинг возглавила Марго Робби, набрав 18% голосов. Позади остались ранее лидировавшие Анджелина Джоли (16%) и Меган Маркл (11%).

Напомним, ранее Шарлиз Терон показала, как визуально сделать фигуру более стройной.