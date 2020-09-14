Вся в маму: 17-летняя дочь Кейт Мосс шокировала выходом в свет в прозрачном платье

Кейт Мосс с дочерью (фото: instagram.com/lilamoss)

Мама и дочь посетили вечеринку

Кейт Мосс – ранее одна из самых скандальных знаменитостей. В эпоху 90-х славилась модель не только анорексичной худобой, но и скандальной репутацией, бурными романами и любовью к провокационным нарядам. Сейчас 46-летняя звезда полностью поменяла образ жизни. В одном из недавних интервью она заявила, что занимается йогой, ложится спать рано вечером, а встает рано утром. Так что ночные клубы и вечеринки остались далеко в прошлом. Но иногда все же модель позволяет себе повеселиться. И похоже, ее юная дочь Лилав этом схожа с мамой.

Кейт Мосс и Лила (фото: скриншот instagram.com/lilamoss/pasionforfashionbyrita)

На днях Кейт Мосс вместе с 17-летней Лилой посетила вечеринку, устроенную в честь давнего друга модели Кима Джонса в Лондоне. Мама и дочь выбрали контрастные черно-белые наряды. Кейт примерила молочного оттенка длинное платье с галстуком-бантом на шее, которое благодаря крою полностью скрыло фигуру. Образ дополнила круглая подвеска на длинной цепочке. Выглядела она молодо и свежо.

Девушка выросла похожей на мать (фото: instagram.com/katemossagency)

А вот девушка не стала отказывать себе в удовольствии продемонстрировать модельную фигуру. А заодно напомнить всем стиль своей знаменитой мамы в 90-е. Лила надела полностью прозрачное платье-сетку с кружевным подолом, под которым просматривалось черное нижнее белье. Сверху она накинула косуху, а в руки взяла крошечную черную сумочку. Ботинки на плоском ходу и серебристое колье стали завершением продуманного до мелочей образа.

Как мама, так и дочь не стали заморачиваться с укладками, распустив светлые волосы по плечам. Это только способствовало внешнему сходству двух моделей. Фото Лилы уже наделали шороху в сети: благодаря откровенному наряду поклонники сразу же вспомнили гранжевую юность самой Кейт, предполагая, что Лила точно пошла нравом в мать.