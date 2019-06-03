В веночке и с голыми плечами: Катя Осадчая восхитила образом от украинского бренда

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая примерила стильный летний лук

Популярная телеведущая Катя Осадчая привыкла появляться в кадре исключительно в эффектных образах, которые еще долго заставляют пользователей сети обсуждать ее светские выходы. А чего стоят фирменные головные уборы звезды! Ее коллекция шляпок поражает обилием эклюзивные оригинальных экземпляров, правда, ведущая сейчас все чаще предпочитает другие аксессуары для волос, например, ультра модные венки. В Instagram-аккаунте программы "Светская жизнь" появились фото теледивы в изящном веночке-обруче и эффектном платье лавандового цвета с открытыми плечами.

Катя позировала вместе с украинскими звездами, которые утроили на Певческом поле в Киеве настоящую "Большую свадьбу". Например, ведущая успела пообщаться с Потапом, котрый только вернулся после медового месяца в Турции с женой Настей Каменских, Олегом Винником, Ириной Федишин, Александром Пономаревым и Ivan'ом NAVI'и.

Теледива красовалась в наряде лавандового оттенка и оригинального кроя от украинского бренда SAYYA. Она дополнила свой эффектный образ босоножками в тон с завязками-лентами, пподчеркнув изящные щиколотки.

Фото: Катя Осадчая с Потаапом (instagram.com/svitsketv)

Комментаторы оценили наряд Кати, а также стали радоваться, что увидят в свежем выпуске программы любимых артистов.

Фото: Катя Осадчая с украинскими звездами (instagram.com/svitsketv)

"Катя неймовірно красива", "Дуже цікаво. Чекаємо", "Федишин куколка", "Радуюсь за эту пару, как за родных! Свадьба точно надела шумихи больше, чем Меган и Гарри!", "Кате очень идет наряд, оригинально!" - отмечали фолловеры.

В сториз поклонники Кате смогли оценить еще боле забавных и веселых кадров с украинскими артистами. Так, например, Виталий Козловский кружил ведущую на руках.

Фото: Катя Осадчая с украинскими звездами (instagram.com/svitsketv)

Напомним, что Катя Осадчая показала первые пляжные фото и объявила об открытии сезона. Телеведущая решила посетить Одессу и насладится морской прогулкой.

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