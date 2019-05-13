Вечный инстинкт: 61-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело для известного глянца

Шэрон Стоун снялась для нового выпуска португальского Vogue. Фотосессия сделана в стиле, пожалуй, самого знаменитого фильма Шэрон – культового "Основного инстинкта". 61-летняя звезда примерила массу провокационных образов. На обложке предстала в коротких черных шортах, колготках в сеточку, черном пиджаке и туфлях на шпильке. Стройные ноги, безупречный силуэт, четкие черты лица – не верится, что с момента выхода на экраны фильма прошло 27 лет. По крайней мере, на красоте Стоун они не сказались никак. Второй вариант обложки получился не менее откровенный – в воде и с голой грудью. В интервью актриса рассказала о карьере, семье и, конечно же, много рассуждала о сексуальности.

61-летняя звезда блистает на обложке Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/)

"Я не идентифицирую себя как секс-символ, я не чувствовала это в молодости и не чувствую это сейчас", – сказала она известному глянцу. По словам актрисы, она просто использовала свой интеллект, чтобы дать режиссерам и публике то, что они хотели увидеть. Сексуальность, по ее мнению – это нечто совершенно другое. И с годами она никуда не девается. Что ж, глядя на снимки вечно молодой актрисы, охотно верим.

Атриса в фотосессии для майского номера Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/)

Актриса поспешила поделиться фото в своем официальном аккаунте в Instagram. И тут же подучила массу восторженных отзывов.

"Удивительна!"

"Великолепна"

"О боже, ты невероятна!"

"Ты всегда была богиней!"

"Совершенно потрясающая! Мисс Стоун, это незаконно быть такой"

"Абсолютно впечатляющий"

"Очень ценю твой стиль!"

"Все еще супер секси"

"Красивая, сексуальная и удивительная"

"Очень красивая и сексуальная, восхитительная женщина"

"Его элегантность заключается в том, чтобы подрезать воздух любому молодому ... вау, фантастика"

"Шэрон, ты выглядишь невероятно"

Вечно молодая красавица до сих пор активно внимается (фото: instagram.com/vogueportugal/)

К слову, многие в сети возмутились ее внешним видом. Злопыхатели выразили мысль, что женщина в ее возрасте не может так выглядеть, и создатели съемки явно перестарались с фотошопом. Но сама Шэрон не комментирует слухи, предпочитая опровергать их неувядающим внешним видом на широких экранах. Сейчас она занята сразу в нескольких проектах: фильме "Все к лучшему", "Новый папа", а также в сериале "Сестра Рэтчед".