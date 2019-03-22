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"Утонула в пустом бокале": Лилия Ребрик рассказала, как расслабляется после рабочей недели

Lite » Мода 22.03.2019 - 11:04
"Утонула в пустом бокале": Лилия Ребрик рассказала, как расслабляется после рабочей недели
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик показала новый трендовый образ этой весны

Лилия Ребрик порадовала поклонников новым, уже "пятничным", образом в студии телеканала "Украина", где Ребрик работает телеведущей утреннего шоу. Свой новый пост, посвященный отдыху после насыщенной рабочей недели, Лилия также сопроводила важным замечанием. Так, украинская телеведущая подчеркнула, что алкоголь для нее – не лучший способ отдохнуть и расслабиться. При этом Ребрик опубликовала забавное фото, на котором запечатлена сквозь стекло винного бокала. Получилось интересное фото, словно ведущая находится в бокале.

Пятничный эфир Лилия Ребрик проводила в элегантной брючной комбинации. На телеведущей – строгие синие брюки, слегка расширенные к низу. Главный акцент образа – пестрая блуза с разноцветным геометрическим принтом. Из аксессуаров – тонкий коричневый пояс и красные туфли на шпильке. Волосы собраны в аккуратный пучок.

Лилия Ребрик

&quot;Утонула в пустом бокале&quot;: Лилия Ребрик рассказала, как расслабляется после рабочей недели

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А что касается пятничного релакса, здесь Лилия отметила:

"Попереду - вихідні (хоча вони в мене традиційно дуже насичені, знову працюватиму, цього разу - у Покровську). Але навіть у дуже насиченому графіку я знаходжу час хоча б для легкого відпочинку! Алкоголь - не мій спосіб релаксу, тому невипадково келих на фото порожній!"

По словам телеведущей, ее вдохновение – это ее семья! Только в окружении родных она действительно отдыхает. Отметим, что вместе с мужем (хореограф Андре Дикий) Ребрик воспитывает двоих дочек: Диану и Полину.

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"А як відпочиваєте ви? Що для вас релакс? Келих гарного ароматного вина зі шматочком сиру? Гарна книга? Похід у кіно? Шумна компанія чи сімейний затишок?" - обратилась к поклонникам Ребрик.

Фанаты ведущей также поспешили ответить ей:

  • Найкращій відпочинок з донечкою, нема кращого релаксу.
  • Я отдыхаю морально и физически, когда занимаюсь любимым делом – вяжу.
  • Може бути похід у кіно, а найчастіше сімейний затишок. Алкоголь - це не моє.
  • Неймовірне фото, а ви – вогонь!
  • Крутий кадр!
  • Так хочется подписать: Буря в стакане))
  • Ой, шикарная идея для фото -попахивает весной и пятницей. Вы просто красавица!
  • Ось це і є те саме "Сонце в бокалі"

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