Умопомрачительное декольте Тины Кароль на Танцах со звездами 2019 свело с ума сеть

Тина Кароль, которая является теперь ведущей шоу Танцы со звездами 2019, блистает в прямых эфирах в умопомрачительных нарядах. Так, во время второго выпуска самого танцевального шоу страны она покрасовалась в пикантном наряде от британского бренда David Koma. Фотоотчетом из закулись поп-дива поделилась в Instagram.

Соблазнительный наряд подчеркнул достоинства фигуры звезды – глубокое декольте выделило ее пышный бюст, а сетчатый перед подола, щедро расшитый зеркальными крупными пайетками – стройные ноги: поклонники и зрители без труда могли рассмотреть фигуру знаменитости.

Образ она дополнила серебряными босоножками с тонкими ремешками. Макияж – традиционно с акцентом на красные губы, прическа – крупные блестящие локоны.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины приишли в восторг от ее внешнего вида. Они предположили, что соведущему поп-дивы приходится нелегко рядом с такой красоткой, ведь от нее сложно отвести глаза. Даже коллега певицы Дзидзь не удержался от комментария, павда, ограничился смайлами – поцелуем с сердцем и цветком.

Платье просто бомбическое!

Кайфушная. Найсексуальніша жінка на Танці з зірками

Надзвичайно красива

Ого, какая, Тиночка, ты сногсшибательная-то

Красивый наряд, очень

Як завжди ти неперевершена

Бомбезно!

Очень!

Шикарная

Пришла и поразила всех

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль пленила образом в коротком топе и показала стальной пресс и тонкую талию.

Также Тина Кароль растрогала сеть снимком стильного сыночка Вениамина, который учиться и живет в Британии, где ходит в одну из престижных лондонских школ.