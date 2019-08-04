Турецкие каникулы: Осадчая в полупрозрачном наряде сверкнула бесконечными ногами

Телеведущая показала, что предпочитает носить на отдыхе
Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили воспользоваться "окном" в своих плотных графика и отправиться на отдых. Пара сначала побывала в Амстердаме, где насладилась местными достопримечательностями, а затем направилась к морю – в курортную Турцию. Телеведущая балует подписчиков своими расслабленными повседневными луками и не забывает показывать фото в купальнике.
На новом снимке в Instagram она позирует в легком ансамбле из натуральной полупрозрачной ткани: коротких белоснежных шортах и воздушной блузе с длинным рукавом. Наряд безупречно подчеркнул бронзовый загар Кати и сделал акцент на ее длинных стройных ногах.
Свой пляжный образ ведущая дополнила плетеной шляпкой и сумочкой, которая стала безусловным трендом летнего сезона. На ноги она обула практичные и удобные шлепанцы.
"Стабільність відпочивальників", – с юмором подписала она солнечный кадров, добавив хештег "на пляж".
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Яркое фото сразу пришлось по вкусу подписчикам Кати. Они восхитились ее стройной фигурой и удачным выбором пляжного лука. Даже Вера Брежнева оценила курортный аутфит теледивы, оставив для нее красноречивые сердечки в комментариях.
Скриншот комментариев
В сториз Катя показала больше кадров в своем летнем наряде. На одном из них она кокетливо расстегнула блузку, оголив плоский животик, на другом- послала воздушный поцелуй в камеру мужа, катаясь на велосипеде.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Ранее Катя Осадчая похвасталась летним образом в белоснежном сарафане на тонких бретелях.
Ранее Катя Осадчая засветила точеную фигуру в голубом бикини.