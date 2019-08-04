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Турецкие каникулы: Осадчая в полупрозрачном наряде сверкнула бесконечными ногами


Телеведущая показала, что предпочитает носить на отдыхе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили воспользоваться "окном" в своих плотных графика и отправиться на отдых. Пара сначала побывала в Амстердаме, где насладилась местными достопримечательностями, а затем направилась к морю – в курортную Турцию. Телеведущая балует подписчиков своими расслабленными повседневными луками и не забывает показывать фото в купальнике.

На новом снимке в Instagram она позирует в легком ансамбле из натуральной полупрозрачной ткани: коротких белоснежных шортах и воздушной блузе с длинным рукавом. Наряд безупречно подчеркнул бронзовый загар Кати и сделал акцент на ее длинных стройных ногах.

Свой пляжный образ ведущая дополнила плетеной шляпкой и сумочкой, которая стала безусловным трендом летнего сезона. На ноги она обула практичные и удобные шлепанцы.

"Стабільність відпочивальників", – с юмором подписала она солнечный кадров, добавив хештег "на пляж".

 Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Яркое фото сразу пришлось по вкусу подписчикам Кати. Они восхитились ее стройной фигурой и удачным выбором пляжного лука. Даже Вера Брежнева оценила курортный аутфит теледивы, оставив для нее красноречивые сердечки в комментариях.

  • Ноги з вух
  • Красота
  • Ножки, ах!
  • Очень красиво
  • Красотка, как всегда. Восхищаюсь Вами, Катя
  • Який лук, які кольори!
  • Катя, как всегда, стильнючая! А скажите, где так ультрамариново?
  • Классно выглядишь!
  • Дуже гарна, Катерина
  • Який клас!
  • Катюша, ты бесподобна, оооочень красиво! Одна из самых удачных фотографий!
  • Супер гарно
 

Скриншот комментариев

В сториз Катя показала больше кадров в своем летнем наряде. На одном из них она кокетливо расстегнула блузку, оголив плоский животик, на другом- послала воздушный поцелуй в камеру мужа, катаясь на велосипеде.

 

 Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая похвасталась летним образом в белоснежном сарафане на тонких бретелях.

Ранее Катя Осадчая засветила точеную фигуру в голубом бикини.

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