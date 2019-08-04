ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турецкие каникулы: Осадчая в полупрозрачном наряде сверкнула бесконечными ногами

Lite » Мода 04.08.2019 - 16:22
Турецкие каникулы: Осадчая в полупрозрачном наряде сверкнула бесконечными ногами
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала, что предпочитает носить на отдыхе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов решили воспользоваться "окном" в своих плотных графика и отправиться на отдых. Пара сначала побывала в Амстердаме, где насладилась местными достопримечательностями, а затем направилась к морю – в курортную Турцию. Телеведущая балует подписчиков своими расслабленными повседневными луками и не забывает показывать фото в купальнике.

На новом снимке в Instagram она позирует в легком ансамбле из натуральной полупрозрачной ткани: коротких белоснежных шортах и воздушной блузе с длинным рукавом. Наряд безупречно подчеркнул бронзовый загар Кати и сделал акцент на ее длинных стройных ногах.

Свой пляжный образ ведущая дополнила плетеной шляпкой и сумочкой, которая стала безусловным трендом летнего сезона. На ноги она обула практичные и удобные шлепанцы.

"Стабільність відпочивальників", – с юмором подписала она солнечный кадров, добавив хештег "на пляж".

Турецкие каникулы: Осадчая в полупрозрачном наряде сверкнула бесконечными ногами

 Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Яркое фото сразу пришлось по вкусу подписчикам Кати. Они восхитились ее стройной фигурой и удачным выбором пляжного лука. Даже Вера Брежнева оценила курортный аутфит теледивы, оставив для нее красноречивые сердечки в комментариях.

  • Ноги з вух
  • Красота
  • Ножки, ах!
  • Очень красиво
  • Красотка, как всегда. Восхищаюсь Вами, Катя
  • Який лук, які кольори!
  • Катя, как всегда, стильнючая! А скажите, где так ультрамариново?
  • Классно выглядишь!
  • Дуже гарна, Катерина
  • Який клас!
  • Катюша, ты бесподобна, оооочень красиво! Одна из самых удачных фотографий!
  • Супер гарно
 

Скриншот комментариев

В сториз Катя показала больше кадров в своем летнем наряде. На одном из них она кокетливо расстегнула блузку, оголив плоский животик, на другом- послала воздушный поцелуй в камеру мужа, катаясь на велосипеде.

 

 Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая похвасталась летним образом в белоснежном сарафане на тонких бретелях.

Ранее Катя Осадчая засветила точеную фигуру в голубом бикини.

Летняя истерика: Осадчая восхитила калейдоскопом новых фото из Амстердама В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь