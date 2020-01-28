В тренче на голое тело: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в откровенной съемке

Ирина Шейк стала героиней нового выпуска британского Vogue. Для первой весенней обложки девушке выбрали образ нежный и романтичный, но по-английски сдержанный. Ирина примерила розовое закрытое платье ассиметричного кроя с аппликацией, не лишенное, впрочем, пикантных деталей – таких, как вырез, оголяющий плечо. Дополнил образ макияж с влажным блеском на веках и по всей коже, а также укладка с зачесанными назад волосами.

Новая обложка Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

Издание показало и другие кадры из нового номера, более откровенные. Ирина блистает в кораллового оттенка плиссированном платье и высоких перчатках. Под нарядом отлично просматривается кружевное белье.

Ирина блеснула стройными ногами (фото: instagram.com/irinashayk)

И самый "горячий" образ из всех представленных на данный момент в сети – в белом боди и вечной классике от Burberry – бежевом тренче. Плащ, расстегнутый и затянутый на талии, демонстрирует полуобнаженное тело роскошной модели. К нему стилисты съемки подобрали несколько "кричащих" деталей: экстравагантные сапоги на огромной платформе и шпильке, черные кожаные перчатки и белый головной убор – нечто среднее между бейсболкой и чепцом. Образ получился дерзким, бунтарским и откровенным. Как и сама Шейк в разговоре с журналистами глянца.

Ирина на показе Жана-Поля Готье (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина впервые дала комментарий по поводу своей личной жизни и расставания с Брэдли Купером. По словам девушки, она очень благодарна за то, что между ними было. Но если уж она вычеркивает кого-то из своей жизни, то это навсегда. "Я очень сильная личность, и я точно знаю, чего хочу. Я думаю, что некоторые мужчины боятся этого", – призналась знаменитая красавица.

Интересно, что такой она была не всегда. К примеру, в детстве Ирина была очень стеснительным ребенком и ненавидела фотографироваться. "Посмотрите на меня сейчас!", – смеется модель. А сильный характер девушки сформировался постепенно. По словам Шейк, в некоторой мере она всегда ощущала в себе мужскую силу (может, потому, что отец хотел мальчика), а после смерти папы чувствовала себя ответственной за маму и сестру. Сейчас все изменилось, но отголоски сложного периода становления до сих пор дают о себе знать.