Тело мечты: Кайли Дженнер восхитила аппетитными формами в апельсиновом бикини

Кайли Дженнер сейчас отдыхает, но старается совмещать приятное с полезным. Девушка выкладывает в сеть массу стильных летних образов, которые могут составить просто безупречный летний гардероб. Она демонстрировала пикантные платья, подчеркивающие достоинства фигуры, длинные вечерние, другие аутфиты… Теперь дошло до пляжных нарядов и соблазнительных купальников.

Звезда обожает оранжевый (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли примерила бикини сочного апельсинового оттенка, которое едва прикрывало ее аппетитное тело. Пышная грудь, роскошные бедра и тонкая талия красавицы вызвали настоящее волнение в кругах ее подписчиков. «Ты такая красивая», «Восхитительна», «Как можно быть такой красивой», «Идеальное тело», «Каждый раз на тебе бикини нового оттенка», «Вау», «Ты лучшая», – не унимаются фанаты. К слову, Кайли обожает оранжевый – этот цвет отлично подчеркивает загар, а также выглядит ярко и жизнерадостно. 22-летняя Дженнер часто надевает мини-платья, обтягивающие брюки и легинсы в этом цвете.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, ранее Кайли продемонстрировала наряд для жаркой летней вечеринки. Девушка выбрала соблазнительный комплект: топ, открывающий грудь, а также высокую юбку в мелкий принт. Примечательно, что маникюр и макияж знаменитой модницы также мгновенно перенимают фанаты.

Напомним, в поездку она взяла и свою любимую дочь и самую верную «спутницу» практически во всех путешествиях – 2-летнюю Сторми. Также компанию им составила и старшая сестра Кайли – Кендалл Дженнер. Малышка, кстати, тоже обожает наряжаться и позировать, поэтому часто «разбавляет» фото в мамином профиле. Но в этот раз она, к слову, настроена наслаждаться чисто детскими развлечениями. Знаменитая мама показала, как девочка с удовольствием изучает местность и отдыхает от городской суеты.