Тело мечты: Кайли Дженнер соблазняет аппетитными формами в пикантном комбинезоне

Если Кайли Дженнер и нельзя назвать иконой стиля в привычном понимании этого слова, то уж законодательницей трендов – точно. Девушка обожает наряжаться в самые разнообразные и эффектные наряды, а вслед за ней такие же приобретают и ее многочисленные подписчицы. Сейчас 23-летняя миллионерша отдыхает на курорте, куда отправилась сразу после дня рождения. А потому основу ее гардероба составляют яркие купальники, невесомые пляжные платья, а также пикантные варианты вечерних нарядов.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Один из них Кайли продемонстрировала несколько часов назад в своем блоге в Instagram. Девушка надела облегающий комбинезон на тонких бретельках с внушительным вырезом на спине и мелких – на бедрах. Мягкая ткань облегает тело знаменитой инстадивы, подчеркивая каждый его участок и золотистый загар. Выглядит знойная представительница популярной в сети династии соблазнительно и стильно. В дополнение к образу она надела серьги-кольца, волосы убрала в хвост на затылке, макияж сделала яркий и выразительный. «Кареглазая девушка», – написала она под серией фото в новом образе.

«Бейби-босс», «Королева Кайли», «Так прекрасна», «Кто может быть лучше, чем Кайли? Никто», «Выглядишь замечательно», «Первая из первых», «Это тело!», «Кожа просто как жемчуг», – посыпались на нее комплименты от обожателей.

Кайли обожает яркие вещи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее Кайли также показала, какой купальник взяла с собой на райский отдых. Девушка, которая славится своими выдающимися изгибами и формами, не стала их прятать под слитными моделями купальников, прихватив бикини ярко-розового оттенка. Крошечный купальник полной мерой продемонстрировал стройную, хотя и весьма аппетитную фигуру. Что ж, Кайли умеет подчеркнуть нужное!