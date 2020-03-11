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Она совершенна: Ким Кардашьян восхитила роскошным телом в соблазнительном платье

Lite » Мода 11.03.2020 - 19:32
Она совершенна: Ким Кардашьян восхитила роскошным телом в соблазнительном платье
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда приятно удивила новым образом

Ким Кардашьян продолжает доказывать, что хороша в любом стиле. На днях она продемонстрировала деловой образ, появившись в белом брючном костюме. Перед этим сразила всех наповал соблазнительным латексным комбинезоном. Теперь на очереди женственный и утонченный лук.

Она совершенна: Ким Кардашьян восхитила роскошным телом в соблазнительном платьеОна совершенна: Ким Кардашьян восхитила роскошным телом в соблазнительном платьеОна совершенна: Ким Кардашьян восхитила роскошным телом в соблазнительном платье

Новый образ звезды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким надела черное облегающее платье с одним рукавом и необычным воротом. Дополнением к нему стала высокая прическа с выпущенными прядями у лица, а также идеально выполненный макияж с накладными ресницами. Образ, отсылающий к японскому стилю, сделал Ким соблазнительной и необычайно женственной. "Восхитительна", "прекрасна", "благословенна", "невероятно красивая", "королева", – посыпались на нее комментарии от преданных поклонников. Количество которых, к слову, постоянно увеличивается. Из всей знаменитой династии Ким с ее 162 миллионами опережает только Кайли с ее 165 миллионами фолловеров.

Она совершенна: Ким Кардашьян восхитила роскошным телом в соблазнительном платьеКим обожает свои наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

Интересно, что гардеробная Ким – настоящий кладезь нарядов на любой вкус. Звезда периодически "пускает" туда фолловеров, демонстрируя свои сокровища: бесконечные ряды платьев, костюмов, рубашек, юбок, комбинезонов… А также дизайнерской обуви и сумочек. На одном из фото поклонники заметили культовую сумку от Hermes, а также несколько моделей не менее культовой Birkin, очередь на которую выстраивается на долгие годы.

Но несмотря на всю эту роскошь, Ким любит и простоту. В обычной жизни звезда далеко не всегда предпочитает вычурные образы. Мама 4-х детей и вечно занятая бизнесвумен чаще всего выбирает комфортную обувь, леггинсы, велосипедки, футболки и худи. А дома надевает удобные пижамы, костюмы и халаты собственной марки Skims. Доказательство тому – фото папарацци, а также посты самой Кардашьян, которая часто делится кадрами из повседневной рутины.

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