Соблазнительный кэжуал: полуобнаженная Винни Харлоу похвасталась стальным прессом в стильном наряде

Винни Харлоу уже стала в сети негласной иконой стиля. Особенно популярны ее образы в духе спорт-шик. Девушка часто экспериментирует со спортивными костюмами, легинсами и «тенисными» юбками. Несколько часов назад знаменитая канадская модель продемонстрировала новый образ, который мгновенно покорил поклонников. Возможно, потому, что лук, как обычно, получился весьма «жарким».

Винни любит спортивные вещи (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни надела широкие брюки светлого оттенка с принтом, белый облегающий кроп-топ, а также клетчатую рубашку в коричневых тонах. Дополнили аутфит ботинки, а также женственные аксессуары: колье и серьги. Волосы знаменитость заплела в тонкие косы, а макияж выбрала в сочных летних тонах. С помощью такого наряда модель в который раз показала свое совершенное тело: тонкую талию и железный пресс. Чтобы «усилить» соблазнительный эффект, она спустила и без того низкие брюки, оголив ягодицы. Разумеется, знойная красотка собрала массу восторженных комментариев и пылающих эмодзи.

Винни вдохновляет поклонников (фото: instagram.com/winnieharlow)

Напомним, Винни – одна из самых популярных моделей современности, которая прославилась благодаря экзотической внешности. Девушка страдает от нарушения пигментации кожи – витилиго, что не помешало ей построить головокружительную карьеру (сегодня девушка сотрудничает со многими мировыми брендами). Известна она и своей страстью помогать другим. Девушка – вдохновитель и мотивационный оратор для тысяч своих подписчиков, который помогает людям поверить в себя.

Карьеру модели Винни начала строить в 2014-м году. В судьбе будущей знаменитости сыграла роль еще одна модель и телеведущая Тайра Бэнкс. Она разместила фото Харлоу в Instagram. Впоследствии Винни стала одной из четырнадцати финалисток двадцать первого сезона телешоу шоу «Топ-модель по-американски». После этого на девушку обрушилась лавина контрактов и предложений.