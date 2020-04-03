Соблазнительная наездница: полуобнаженная Винни Харлоу похвасталась идеальным телом в экзотическом наряде

Винни Харлоу известна своей страстью к соблазнительным образам и смелым фотосессиям. Даже во время карантина девушка старается не забывать делать эффектные аутфиты и выкладывать в сеть. Недавно она, к примеру, показала, как устраивает домашнюю вечеринку. 25-летняя красотка по-настоящему потрудилась над прической, макияжем и нарядом. А после записала зажигательное видео, где танцует в собственной спальне соблазнительные танцы. Такой пост пришелся весьма по вкусу подписчикам канадской модели. Они буквально взорвали страницу девушки пылающими эмодзи.

Новая работа Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Не меньше в микроблоге звезды и профессиональных съемок. Одна из последних появилась на странице модели несколько часов назад. Винни позирует в очередном экзотическом образе. Ансамбль составили укороченный свитер, биники и косынка с принтом милитари, но кислотных цветов. А завершили образ массивные яркие кроссовки. Из аксессуаров она выбрала серьги-кольца и солнцезащитные очки в светло-коричневой оправе. Волосы ей завили мелкими волнами, а в макияже сделали акцент на длинных «кукольных» ресницах и блестящих губах. Получилось сексуально, ярко и стильно!

Модель похвасталась идеальны телом (фото: instagram.com/winnieharlow)

Фотосессия проходила на природе, а изюминкой стала то, что Харлоу позирует, сидя на лошади. На довольно откровенных кадрах девушка в который раз показала свою совершенную фигуру во всей красе: длинные стройные ноги, тонкая талия и железный пресс, упругие ягодицы и аппетитная грудь… Винни по праву заслужила массу похвал от подписчиков в соцсети.

Винни обожает соблазнительные съемки (фото: instagram.com/winnieharlow)

Подписи неунывающая красотка сделала вполне в своем духе: позитивные, шутливые и вдохновляющие. «Ищите меня на пляже после всего этого», «Если вы можете смотреть в будущее, вы можете подумать, что жизнь будет легкой… Видеть неприятности на расстоянии. Но это не так просто»…