Соблазнительная Мальвина: полуголая Винни Харлоу с голубыми волосами блистает в Нью-Йорке

Винни Харлоу – известная модель, активистка и борец за справедливость – недавно попробовала себя в новой роли. Девушка совместно с популярной бизнес-вумен Ким Кардашьян разработала новую линию косметики для бренда KKW Beauty. Серия, вдохновленная 90-ми, носит незамысловатое название KKW X WINNIE Collection и содержит все для трендового мейк-апа. Недавно Винни решила показать это еще раз на своем примере.

Винни на показе Рианны (фото: instagram.com/winnieharlow)

Она опубликовала фото из Нью-Йорка с ярким макияжем и указала, что сделала его именно с помощью новой серии. «Быстро создала себе макияж с помощью палитры @kkwbeauty x Winnie, используя Cocoa Bean Kintsugi & Confidence idence. Я не могу передать, насколько универсальна эта палитра», – написала известная модель. Нужно отметить: не менее, чем макияж, в глаза бросается ее яркий образ. Девушка показала сразу несколько кадров свеого необычного лука.

Винни обожает менять цвет волос (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни позирует в голубом платье с внушительным разрезом на ноге и голой спиной – платье практически полностью обнажило совершенное тело звезды. Этому, впрочем, способствует и поза Харлоу, которая присела и соблазнительно прогнулась. Дополняют наряд массивные белые кроссовки, голубые солнцезащитные очки и изюминка лука – ярко-голубые волосы с синими кончиками.

В таком наряде девушка отправилась на вечеринку-афтепати, посвященную презентации новой коллекции белья Рианны SavagexFenty. Винни в своей манере веселилась, танцевала, пила коктейли и выкладывала ролики себе в микроблог.

Макияж она создала с помощью новой линейки (фото: instagram.com/winnieharlow)

К слову, с образами и цветом волос Винни экспериментирует достаточно часто. Помимо довольно «обычного» блонда, каштанового и темно-русого, она уже успела показаться миру с розовыми и фиолетовыми волосами. Так что голубой – яркое пополнение в коллекции хамелеона Харлоу.